Bucaramanga aplazó el Día sin carro y sin moto: esta sería la nueva fecha

Para este miércoles 30 de septiembre, estaba estipulada la jornada del Día sin carro y sin moto en la ciudad de Bucaramanga. No obstante, luego de que finalizara una reunión por parte de la Junta Metropolitana, se tomó la decisión de modificar la fecha.

A través de un comunicado por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), la actividad fue aplazada para el mes de octubre. La razón de modificar el Día sin carro y sin moto en la capital de Santander derivó en el análisis de varios aspectos vinculados con la movilidad, la dinámica de municipios y requisitos necesarios para llevar a cabo la jornada.

La decisión de cambiar la fecha se produce luego de que varios gremios económicos del sector llegaran a cuestionar que esta medida restrictiva de movilidad se realizara el próximo miércoles, ya que consideraban que, de ser aplicada, estarían trayendo varias afectaciones en materia de comercio, distribución de mercancías y otras actividades.

Es por ello que varias entidades de Bucaramanga expresaron su agradecimiento por postergar la jornada, aunque también plantean que para futuras fechas se busque programarlas durante el primer trimestre del año.

¿Cuándo será el Día sin carro y sin moto en Bucaramanga?

La jornada del Día sin carro y sin moto se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre de 2026. La medida comenzará a partir de las 9:00 a. m. y finalizará a las 4:00 p. m.

Esta decisión fue celebrada por distintos gremios, quienes vieron los beneficios que se pueden presentar en la ciudad.

“El 6 de octubre, que además es un martes, y con las medidas de plazo entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, permitirá también la movilidad de miles de trabajadores y de familias que tienen que desplazarse, además de ser la semana de receso para no impactar la movilidad de miles de estudiantes”, comentó el Dr. Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander.

No obstante, si bien la fecha ya fue modificada, aún se deben realizar algunos detalles operativos. Mientras se definen las medidas, las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos a programar sus actividades con antelación para evitar alguna sanción económica.

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, los agentes pueden imponer comparendos a los ciudadanos si transitan en horarios prohibidos. En este caso, los infractores podrían estar recibiendo una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).