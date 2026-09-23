Jhonny Rivera habló del ‘desplante’ que le hizo James Rodríguez en España: “No me contestó”

El intérprete de música popular Jhonny Rivera volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir una particular historia que involucra al futbolista colombiano James Rodríguez.

“Vamos a ponerte de pie”: el emotivo encuentro entre Daniela Álvarez y la madre que perdió sus piernas por salvar a su hija en el terremoto

Durante una entrevista en el programa Impresentables de Los 40 Colombia, el artista risaraldense relató los pormenores de una interacción que tuvo con el mediocampista en 2014, época en la que el jugador acababa de dar el salto al Real Madrid tras su destacada actuación en la Copa del Mundo de Brasil.

Según lo expresado por Jhonny Rivera en el espacio radial, el contacto con el futbolista se dio de manera directa a través de mensajes privados.

Tras la llegada de Rodríguez al club merengue en la temporada 2014, el cantante, quien se encontraba de paso por territorio español, decidió escribirle con el objetivo de gestionar la firma de una camiseta oficial del equipo.

James Rodríguez, en lo que fue su mejor participación con la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Para sorpresa del artista, la respuesta del deportista fue rápida y cordial. Rodríguez no solo accedió a colocar su firma en la prenda, sino que le propuso coordinar un encuentro personal para compartir una cena en Madrid.

Sin embargo, pese a la disposición inicial de ambas partes, la reunión nunca logró concretarse.

Rivera explicó que, debido a compromisos de agenda e imprevistos de comunicación durante los últimos días de su estancia en Europa, los intentos por coincidir fallaron.

“Le escribo y nada. No me contestó, no me contestó (...) Ya me tocaba viajar a Colombia. Cuando ya estaba en el aeropuerto me dijo: ‘Ya llegué’”.

Finalmente, el cantante tuvo que regresar a Colombia sin la ansiada reunión presencial ni el autógrafo en mano. Pese a ello, el futbolista mantuvo su promesa y posteriormente le hizo llegar la prenda firmada hasta el país.

El momento más particular de la anécdota narrada por el cantante ocurrió tiempo después de haber recibido la camiseta en Colombia.

Rivera relató que guardaba la prenda como un valioso objeto de colección, hasta que un día la persona encargada de las labores del hogar le notificó que había intentado remover una “mancha” persistente en la tela.

Hijo de Yamid Amat habla por primera vez tras parte médico que confirma el estado crítico de su papá en UCI: “Con inmensa esperanza”

Al revisar la indumentaria, el cantante notó que la persona había confundido la firma manuscrita de James Rodríguez con suciedad y la había sometido a múltiples lavados con diversos productos de limpieza. Como consecuencia de los reiterados restregados, el trazo del autógrafo se había desgastado considerablemente.

Ante el riesgo de perder el recuerdo, Rivera acudió a una solución inmediata: tomó un marcador y repasó cuidadosamente sobre las marcas tenues que aún quedaban del autógrafo original para restaurar el autógrafo. El desenlace provocó risas entre los locutores del programa y se volvió viral rápidamente en redes digitales.