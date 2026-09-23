¿Qué pasó con Lionel Richie? Se reveló la razón por la que el cantante pausará sus giras

Lionel Richie se tomará un descanso de las giras mientras se recupera de una intervención cardíaca, según confirmó un representante del cantante en un comunicado a The Associated Press el miércoles.

Preocupación por Lionel Richie: el famoso cantante fue hospitalizado de urgencia tras su concierto

Richie se sometió a un procedimiento común para la fibrilación auricular, o FA, y el médico dijo que todo salió a la perfección: “Lionel está muy bien, pero se tomará un descanso y pronto volverá a los escenarios”.

La fibrilación auricular es un ritmo cardíaco irregular o tembloroso que puede ser un indicador preocupante de coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Algunos investigadores creen que más de 10 millones de estadounidenses la padecen, la mayoría de ellos personas mayores.

El cantante de 77 años también pospuso dos conciertos a principios de este año, en junio, tras enfermar. Y en agosto, circularon por internet rumores de que Richie había ingresado en un hospital después de una actuación en San Luis.

Richie tenía previsto actuar con Earth, Wind & Fire el sábado en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 3 de octubre en Columbus, Ohio.

Según su página web, tiene previsto estrenar sus espectáculos de residencia King of Hearts en el hotel Wynn de Las Vegas en octubre y noviembre.

Richie, ganador de un Óscar y cuatro premios Grammy, comenzó su carrera con The Commodores antes de convertirse en un exitoso solista. Además de éxitos conocidos como Hello, Richie coescribió el icónico sencillo benéfico We Are the World con Michael Jackson y ha vendido más de 100 millones de discos. También es juez en American Idol.

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Por ahora, el equipo del cantante no ha informado cuánto tiempo permanecerá alejado de los escenarios ni si las presentaciones programadas tendrán modificaciones. La prioridad, según el comunicado, será que Richie complete su recuperación antes de retomar su agenda artística.

La noticia llega mientras el intérprete continúa celebrando una trayectoria de varias décadas en la música, marcada por canciones que se convirtieron en clásicos y por su presencia constante en grandes escenarios internacionales.

*Con información de AP.