Nacida y criada en la ciudad de Quebec, hija de madre mexicana y padre canadiense, la cantante Gabriella Olivo fusiona idiomas y culturas en sus canciones. El resultado es un electropop latino impulsado por su etérea voz, clave en su delicada mezcla de melancolía y vanguardia. Musicalmente, Gabriella se inspira en el bolero, la cumbia, el indie contemporáneo y las atmósferas cinematográficas, y combina guitarras clásicas y eléctricas, percusión orgánica y sintetizadores modernos para crear un sonido que conjura nostalgia y futuro a la vez.

Gabriella se inspira en el bolero, la cumbia, el indie contemporáneo y las atmósferas cinematográficas. Foto: Lea Taillefer

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Radicada hace unos años en Montreal, lanzó su primer EP de cinco temas, Sola, en el otoño de 2022, seguido por un segundo EP, A todos mis amores, en 2024, que le valió nominaciones a Álbum del Año (categoría Bilingüe y Otros Idiomas) en los premios ADISQ y a Mejor EP (categoría Músicas del Mundo) en los GAMIQ. Su 2025 la vio actuar en escenarios como el Festival de Jazz y el festival Noce, además de ser reconocida como Artista Revelación de Radio-Canada. Y apenas en junio pasado, acompañó a Lila Downs como telonera de su show en el Festival de Jazz de Montreal. Y quien a enorme árbol se asoma, grandes cosas le esperan.

Arcadia le formuló preguntas a la distancia, sobre su pasado, su presente, sus raíces, su sencillo “Cruise Control” y su nuevo álbum, Reflexiones, que llegará a plataformas en pocas semanas. Lo hará para ratificarnos a todos su notable florecimiento artístico.

La aventura musical de Gabriella empezó jugando con GarageBand... ¡y lo que falta! Foto: Sandrine Maltais

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Arcadia: Háblenos de su relación con la música. ¿Desde cuándo supo que sería un medio de expresión y un camino?

Gabriella Olivo: Mi mamá me introdujo a las clases de piano cuando era muy pequeña y nunca dejé de hacer música desde entonces. Tocaba la trompeta en la escuela, estaba en un coro, en el stage band, en jazz vocal… Pero empecé a componer cuando tenía veintitantos años. Me divertía jugando con GarageBand, sin pensar que realmente podía dedicarme a la música en mi vida. En cierta forma, fue gracias a la pandemia que mi proyecto despegó de verdad y que empecé a tomármelo en serio. Sentía que no tenía nada que perder. Es una forma de expresarme, de ser 100 por ciento vulnerable.

Arcadia: ¿Qué artistas y voces inspiran y alimentan su arte?

G.O.: Escucho a muchos artistas de habla hispana. Siento que ahora mismo hay una ola de artistas súper interesantes en España y me encanta lo que está pasando en la escena de allá. También me inspiro mucho en artistas mexicanos, tanto de antes como de ahora, además de artistas quebequenses e internacionales.

Diría que algunas de mis inspiraciones para el álbum son Rosalia, The Marias, Men I trust, James Blake, Rusowsky, Judeline, Latin Mafia, Amore, Daniela Andrade.

Escucho de todo, muchos géneros diferentes, y creo que eso se refleja en mi música. Tengo muchísimas influencias y siento que todo me inspira, de una manera u otra, ya sea directa o indirectamente. Diría que algunas de mis inspiraciones para el álbum son Rosalia, The Marias, Men I trust, James Blake, Rusowsky, Judeline, Latin Mafia, Amore, Daniela Andrade.

Arcadia: ¿Cómo marca su música el lugar de donde viene?

G.O.: Creo que mi música refleja mucho esa mezcla de culturas que forma parte de mí. Nací y crecí en Quebec, con una mamá mexicana, así que crecí entre dos culturas, dos idiomas y dos maneras de ver el mundo.

Nací y crecí en Quebec, con una mamá mexicana, así que crecí entre dos culturas, dos idiomas y dos maneras de ver el mundo. No se trata de escoger entre una identidad u otra, sino de abrazar todas esas influencias y crear algo que me represente.

Eso se naturalmente impacta en mi música, tanto en las letras como en los sonidos y los géneros que mezclo. Para mí, no se trata de escoger entre una identidad u otra, sino de abrazar todas esas influencias y crear algo que me represente.

Portada de 'Reflexiones', su LP debut, que llega después de dos bellos EPs. Foto: cortesía Arts & Crafts México

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Arcadia: Háblenos de “Cruise Control”, tercer sencillo del trabajo que lanza a comienzos de octubre, y cómo aligera la existencia en días muy pesados de 2026...

G.O.: Quería hacer un tema más bailable y un poco más fierce, justamente para tener un momento más relajado dentro del álbum, donde simplemente podamos mover la cabeza, dejarnos llevar por la música y desconectarnos un poco de todo lo demás. Quería que tuviera esa sensación de estar en un momento suspendido, casi dreamy y mágico, donde por unos minutos no tienes que pensar en nada y simplemente te dejas llevar por lo que está pasando. Es un espacio en el álbum (y la última de hecho, como una celebración de fin) para respirar, bailar y disfrutar.

Arcadia: ¿Cómo compone? ¿Empieza por voz, por instrumento? ¿De qué temas le gusta escribir?

G.O.: Depende mucho de la canción. A veces empiezo con una melodía o una idea que tengo en la cabeza, otras veces con la guitarra o con una base que estoy produciendo. También me pasa que empiezo escribiendo una letra y después encuentro la música. No tengo realmente un método fijo.

Escribo mucho sobre lo que estoy viviendo y sobre las relaciones humanas: el amor, el desamor, la amistad, la identidad, las contradicciones, las experiencias de las mujeres...

En cuanto a los temas, escribo mucho sobre lo que estoy viviendo y sobre las relaciones humanas: el amor, el desamor, la amistad, la identidad, las contradicciones, las experiencias de las mujeres… Me gusta escribir sobre cosas que me atraviesan y que quizás no siempre sé cómo expresar de otra manera. Para mí, componer es una forma de entender lo que siento y también de ser completamente vulnerable.

Hace unos ocho años fui a visitar a un amigo que vive en Bogotá y tengo recuerdos increíbles de la cultura y de la gente. Me encantaría volver algún día.

Arcadia: ¿Conoce algo de Colombia? ¿La inspira algo particular de Latinoamérica?

G.O.: Sí, conozco un poco Colombia. Hace unos ocho años fui a visitar a un amigo que vive en Bogotá y tengo recuerdos increíbles de la cultura y de la gente. Fue una experiencia muy bonita y me encantaría volver algún día y conocer más del país. De Latinoamérica, me inspira muchísimo la diversidad cultural y musical.

Siento que hay una identidad muy fuerte, pero al mismo tiempo cada país, cada región y cada artista tiene su propia manera de expresarse. Me inspira esa mezcla entre tradición y sonidos más contemporáneos, y también la manera en que la música puede conectar con la gente y contar historias.

De Latinoamérica, me inspira muchísimo la diversidad cultural y musical. Siento que hay una identidad muy fuerte, pero al mismo tiempo cada país, cada región y cada artista tiene su propia manera de expresarse.

La inspira la manera en que la música puede conectar con la gente y contar historias. Eso hace ella, a su muy especial manera. Foto: Lea Taillefer

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Arcadia: Le abrió un show a una señora artista como Lila Downs, un honor. Cuéntenos sobre esa experiencia…

G.O.: Fue increíble. La gente estaba súper entusiasmada y feliz de estar ahí, ondeaban banderas mexicanas y se sentía muchísimo orgullo por sus raíces. Fue la primera vez que canté frente a tanta gente que entendía mis letras. Fue un momento muy especial y sentí que la gente recibió mi música con mucho cariño.

Arcadia: Donald Trump habló a Canadá hace no mucho tiempo. Le pidió abandonar el francés… ¿qué reacción le genera?

G.O.: Es una locura. Es un tema muy sensible para mí, me afecta muchísimo y me da mucha rabia. No hay nada que podamos decirle a este hombre que vaya a cambiar algo. Y de la misma manera, nada va a cambiar con respecto a nuestra lengua francesa por culpa de él. Son solo amenazas.

Arcadia: ¿Algún mensaje para el público colombiano?

G.O.: Me encantaría ir a tocar a Colombia algún día. Estoy segura de que tienen un público maravilloso y de que les gustaría mi música. ¡Espero que nos veamos pronto!

Gabriella espera visitar pronto por Colombia a darnos su música. Nosotros la esperamos con brazos abiertos. Foto: Lea Taillefer

*Puede seguir sus pasos y sonidos en sus redes y su página oficial.