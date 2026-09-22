Nuevas voces

Gabriella Olivo sobre su disco debut y su música: “Una forma de ser 100 por ciento vulnerable”

La cantante canadiense de sangre mexicana habló con Arcadia de su nuevo trabajo ‘Reflexiones’, nos contó dónde empezó su camino y cómo llegó a conjurar su bello electropop latino.

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Redacción Arcadia
22 de septiembre de 2026 a las 2:21 p. m.
Gabriella Olivo lanza 'Reflexiones', su primer LP aterriza en plataformas en octubre.
Gabriella Olivo lanza 'Reflexiones', su primer LP aterriza en plataformas en octubre. Foto: Lea Taillefer

Nacida y criada en la ciudad de Quebec, hija de madre mexicana y padre canadiense, la cantante Gabriella Olivo fusiona idiomas y culturas en sus canciones. El resultado es un electropop latino impulsado por su etérea voz, clave en su delicada mezcla de melancolía y vanguardia. Musicalmente, Gabriella se inspira en el bolero, la cumbia, el indie contemporáneo y las atmósferas cinematográficas, y combina guitarras clásicas y eléctricas, percusión orgánica y sintetizadores modernos para crear un sonido que conjura nostalgia y futuro a la vez.

'Reflexiones', que aterriza en plataformas en octubre, es su primer LP después de dos bellos EPs.
Gabriella se inspira en el bolero, la cumbia, el indie contemporáneo y las atmósferas cinematográficas. Foto: Lea Taillefer
Con la actitud y entrega que todos le merecen y le significan, cantó temas de su EP 'Síndrome Premenstrual' (2021) y del nuevo, 'Supervivenxia', que salió apenas en abril de 2025 y está increíble.
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Radicada hace unos años en Montreal, lanzó su primer EP de cinco temas, Sola, en el otoño de 2022, seguido por un segundo EP, A todos mis amores, en 2024, que le valió nominaciones a Álbum del Año (categoría Bilingüe y Otros Idiomas) en los premios ADISQ y a Mejor EP (categoría Músicas del Mundo) en los GAMIQ. Su 2025 la vio actuar en escenarios como el Festival de Jazz y el festival Noce, además de ser reconocida como Artista Revelación de Radio-Canada. Y apenas en junio pasado, acompañó a Lila Downs como telonera de su show en el Festival de Jazz de Montreal. Y quien a enorme árbol se asoma, grandes cosas le esperan.

Arcadia le formuló preguntas a la distancia, sobre su pasado, su presente, sus raíces, su sencillo “Cruise Control” y su nuevo álbum, Reflexiones, que llegará a plataformas en pocas semanas. Lo hará para ratificarnos a todos su notable florecimiento artístico.

Gabriella Olivo lanza 'Reflexiones'.
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Arcadia: Háblenos de su relación con la música. ¿Desde cuándo supo que sería un medio de expresión y un camino?

Gabriella Olivo: Mi mamá me introdujo a las clases de piano cuando era muy pequeña y nunca dejé de hacer música desde entonces. Tocaba la trompeta en la escuela, estaba en un coro, en el stage band, en jazz vocal… Pero empecé a componer cuando tenía veintitantos años. Me divertía jugando con GarageBand, sin pensar que realmente podía dedicarme a la música en mi vida. En cierta forma, fue gracias a la pandemia que mi proyecto despegó de verdad y que empecé a tomármelo en serio. Sentía que no tenía nada que perder. Es una forma de expresarme, de ser 100 por ciento vulnerable.

Arcadia: ¿Qué artistas y voces inspiran y alimentan su arte?

G.O.: Escucho a muchos artistas de habla hispana. Siento que ahora mismo hay una ola de artistas súper interesantes en España y me encanta lo que está pasando en la escena de allá. También me inspiro mucho en artistas mexicanos, tanto de antes como de ahora, además de artistas quebequenses e internacionales.

Diría que algunas de mis inspiraciones para el álbum son Rosalia, The Marias, Men I trust, James Blake, Rusowsky, Judeline, Latin Mafia, Amore, Daniela Andrade.

Escucho de todo, muchos géneros diferentes, y creo que eso se refleja en mi música. Tengo muchísimas influencias y siento que todo me inspira, de una manera u otra, ya sea directa o indirectamente. Diría que algunas de mis inspiraciones para el álbum son Rosalia, The Marias, Men I trust, James Blake, Rusowsky, Judeline, Latin Mafia, Amore, Daniela Andrade.

Arcadia: ¿Cómo marca su música el lugar de donde viene?

G.O.: Creo que mi música refleja mucho esa mezcla de culturas que forma parte de mí. Nací y crecí en Quebec, con una mamá mexicana, así que crecí entre dos culturas, dos idiomas y dos maneras de ver el mundo.

Nací y crecí en Quebec, con una mamá mexicana, así que crecí entre dos culturas, dos idiomas y dos maneras de ver el mundo. No se trata de escoger entre una identidad u otra, sino de abrazar todas esas influencias y crear algo que me represente.

Eso se naturalmente impacta en mi música, tanto en las letras como en los sonidos y los géneros que mezclo. Para mí, no se trata de escoger entre una identidad u otra, sino de abrazar todas esas influencias y crear algo que me represente.

'Reflexiones', que aterriza en plataformas en octubre, es su primer LP después de dos bellos EPs.
Portada de 'Reflexiones', su LP debut, que llega después de dos bellos EPs. Foto: cortesía Arts & Crafts México
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Arcadia: Háblenos de “Cruise Control”, tercer sencillo del trabajo que lanza a comienzos de octubre, y cómo aligera la existencia en días muy pesados de 2026...

G.O.: Quería hacer un tema más bailable y un poco más fierce, justamente para tener un momento más relajado dentro del álbum, donde simplemente podamos mover la cabeza, dejarnos llevar por la música y desconectarnos un poco de todo lo demás. Quería que tuviera esa sensación de estar en un momento suspendido, casi dreamy y mágico, donde por unos minutos no tienes que pensar en nada y simplemente te dejas llevar por lo que está pasando. Es un espacio en el álbum (y la última de hecho, como una celebración de fin) para respirar, bailar y disfrutar.

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Arcadia: ¿Cómo compone? ¿Empieza por voz, por instrumento? ¿De qué temas le gusta escribir?

G.O.: Depende mucho de la canción. A veces empiezo con una melodía o una idea que tengo en la cabeza, otras veces con la guitarra o con una base que estoy produciendo. También me pasa que empiezo escribiendo una letra y después encuentro la música. No tengo realmente un método fijo.

Escribo mucho sobre lo que estoy viviendo y sobre las relaciones humanas: el amor, el desamor, la amistad, la identidad, las contradicciones, las experiencias de las mujeres...

En cuanto a los temas, escribo mucho sobre lo que estoy viviendo y sobre las relaciones humanas: el amor, el desamor, la amistad, la identidad, las contradicciones, las experiencias de las mujeres… Me gusta escribir sobre cosas que me atraviesan y que quizás no siempre sé cómo expresar de otra manera. Para mí, componer es una forma de entender lo que siento y también de ser completamente vulnerable.

Hace unos ocho años fui a visitar a un amigo que vive en Bogotá y tengo recuerdos increíbles de la cultura y de la gente. Me encantaría volver algún día.

Arcadia: ¿Conoce algo de Colombia? ¿La inspira algo particular de Latinoamérica?

G.O.: Sí, conozco un poco Colombia. Hace unos ocho años fui a visitar a un amigo que vive en Bogotá y tengo recuerdos increíbles de la cultura y de la gente. Fue una experiencia muy bonita y me encantaría volver algún día y conocer más del país. De Latinoamérica, me inspira muchísimo la diversidad cultural y musical.

Siento que hay una identidad muy fuerte, pero al mismo tiempo cada país, cada región y cada artista tiene su propia manera de expresarse. Me inspira esa mezcla entre tradición y sonidos más contemporáneos, y también la manera en que la música puede conectar con la gente y contar historias.

De Latinoamérica, me inspira muchísimo la diversidad cultural y musical. Siento que hay una identidad muy fuerte, pero al mismo tiempo cada país, cada región y cada artista tiene su propia manera de expresarse.
Gabriella Olivo lanza 'Reflexiones'
La inspira la manera en que la música puede conectar con la gente y contar historias. Eso hace ella, a su muy especial manera. Foto: Lea Taillefer
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Arcadia: Le abrió un show a una señora artista como Lila Downs, un honor. Cuéntenos sobre esa experiencia…

G.O.: Fue increíble. La gente estaba súper entusiasmada y feliz de estar ahí, ondeaban banderas mexicanas y se sentía muchísimo orgullo por sus raíces. Fue la primera vez que canté frente a tanta gente que entendía mis letras. Fue un momento muy especial y sentí que la gente recibió mi música con mucho cariño.

Arcadia: Donald Trump habló a Canadá hace no mucho tiempo. Le pidió abandonar el francés… ¿qué reacción le genera?

G.O.: Es una locura. Es un tema muy sensible para mí, me afecta muchísimo y me da mucha rabia. No hay nada que podamos decirle a este hombre que vaya a cambiar algo. Y de la misma manera, nada va a cambiar con respecto a nuestra lengua francesa por culpa de él. Son solo amenazas.

Arcadia: ¿Algún mensaje para el público colombiano?

G.O.: Me encantaría ir a tocar a Colombia algún día. Estoy segura de que tienen un público maravilloso y de que les gustaría mi música. ¡Espero que nos veamos pronto!

'Reflexiones', que aterriza en plataformas en octubre, es su primer LP después de dos bellos EPs.
Gabriella espera visitar pronto por Colombia a darnos su música. Nosotros la esperamos con brazos abiertos. Foto: Lea Taillefer

*Puede seguir sus pasos y sonidos en sus redes y su página oficial.