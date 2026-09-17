Santiago Cruz no regresó a Bogotá para hacer cuatro veces el mismo concierto. Esta vez, el cantante colombiano armó una programación que permite acercarse a su música desde distintos lugares y que coincide con la llegada de ‘Fragmentos’, su undécimo álbum de estudio.

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Cuatro conciertos para conocer distintas facetas de Santiago Cruz

La propuesta comenzó el 16 de septiembre en el Teatro Panorama con ‘Fragmentos en Concierto’, una presentación especialmente ligada al lanzamiento del nuevo disco.

En esa fecha, Cruz presentó por primera vez en vivo las canciones de ‘Fragmentos’ y compartió escenario con el actor Juan Pablo Raba para conversar sobre las historias, emociones y experiencias que están detrás de la producción.

Para quienes siguen su música desde hace años, la segunda fecha tiene otro atractivo. Este 17 de septiembre, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, llega ‘Fragmentos Olvidados | Lados B – Elige el Setlist’.

La particularidad está precisamente en el repertorio: el público pudo escoger diez canciones para construir parte del setlist.

La idea es poner nuevamente sobre el escenario canciones de su trayectoria que no suelen ocupar el centro de sus conciertos.

El 18 de septiembre, también en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, será el turno del concierto oficial del ‘Tour Sigo en Pie’.

Aquí la propuesta cambia. El repertorio combina canciones de ‘Fragmentos’ con temas de la trayectoria de Cruz, en un espectáculo que sirve como punto de partida para la gira que continuará por otras ciudades de Colombia y posteriormente por otros países. La presentación en Bogotá figura como agotada.

Es, por eso, la fecha que reúne de manera más directa el pasado y el presente del artista: las canciones que sus seguidores ya conocen y las nuevas composiciones con las que comienza esta etapa.

La cuarta presentación está programada para el 22 de septiembre en el Teatro Colón, con ‘Fragmentos íntimos – Piano y Voz’.

El formato cambia por completo. Cruz estará acompañado únicamente por el piano, una propuesta pensada para llevar las canciones a un escenario más cercano y dejar en primer plano la voz y las letras.

Esta fecha también aparece agotada en la información publicada sobre la programación.

Santiago Cruz durante la presentación de ‘Fragmentos’ del 16 de septiembre en el Teatro Panorama de Bogotá. Foto: Foto Semana

Así es ‘Fragmentos’, el nuevo álbum de Santiago Cruz

El nuevo álbum es el hilo conductor de esta serie de presentaciones.

Está compuesto por 11 canciones y aborda asuntos relacionados con la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo.

Entre las canciones que ya se habían conocido antes del lanzamiento están ‘Donde Quiera Que Estés’, ‘4 Vasos y 1 Florero’ y ‘Sigo en Pie’, esta última convertida también en el nombre de la nueva gira.

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‘Donde quiera que estés’, por ejemplo, nació de una conversación con el padre de Cruz, a quien perdió antes de comenzar su camino musical.

La canción hace parte del universo de ‘Fragmentos’ y fue presentada como uno de los primeros capítulos de este nuevo trabajo.

La agenda de Bogotá funciona entonces como una especie de recorrido por distintas etapas de Santiago Cruz. ‘Fragmentos’ pone las canciones nuevas, mientras que los otros formatos permiten mirar hacia atrás y escuchar de otra manera una trayectoria musical de más de dos décadas.