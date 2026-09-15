Las voces originales del eurodance llegan por primera vez a Colombia con ‘Dance Now’: diez artistas se reunirán en una misma tarima

Los sonidos que dominaron las discotecas durante los años noventa tendrán un encuentro especial en Colombia. Dance Now América Tour llegará por primera vez al país con un cartel que reúne a diez artistas vinculados a canciones que se convirtieron en referentes del eurodance.

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La gira tendrá dos paradas: el 31 de octubre de 2026 en el Diamante de Béisbol de Medellín y el 1 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. Ambas presentaciones están programadas para las 9:00 p. m.

Uno de los principales atractivos del espectáculo es que no se plantea como un show de tributos o versiones interpretadas por terceros. La propuesta reúne en un mismo escenario a artistas y voces asociadas a las grabaciones originales de varios de los temas que alcanzaron popularidad internacional durante aquella década.

De ‘What Is Love’ a ‘Pump Up the Jam’

Entre los nombres anunciados aparece Haddaway, cuya voz quedó ligada a What Is Love, uno de los temas más reconocidos de la música dance de los noventa. También estará Jenny Berggren, de Ace of Base, agrupación sueca que alcanzó éxito internacional con canciones como All That She Wants.

El cartel continúa con Real McCoy, asociado a Another Night; Charvoni, de Black Box, con Ride on Time, y Turbo B, de Snap!, grupo detrás de éxitos como Rhythm Is a Dancer y The Power.

A ellos se suman No Mercy, recordado por Where Do You Go; Technotronic, con Pump Up the Jam; Tania Evans, voz de Mr. Vain; Kelly O, cantante del grupo Cappella, y Jenny B, intérprete vinculada a The Rhythm of the Night.

La llegada de Technotronic es otro de los puntos destacados del evento. Pump Up the Jam, lanzada a finales de los años ochenta y convertida posteriormente en una referencia mundial de la música electrónica bailable, continúa formando parte del repertorio asociado a aquella generación.

Dos noches para revivir los años noventa

Dance Now América Tour busca concentrar en una sola noche canciones que tuvieron amplia difusión en emisoras, discotecas y pistas de baile de distintos países durante los años noventa.

Freddy Funnes, CEO de Almas Producciones, explicó que el concepto del espectáculo parte precisamente de la capacidad que tienen esas canciones para conectar al público con momentos específicos de su vida.

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“La música tiene la capacidad de devolvernos a un lugar exacto: una fiesta, un carro, una persona, una época de la vida. Eso es lo que ocurre cuando suena el primer coro”.

El empresario agregó que la intención va más allá de apelar únicamente a los recuerdos: “No estamos vendiendo un concierto de nostalgia. Estamos convocando a una generación que nunca dejó de bailar”.

Las entradas para las presentaciones de Medellín y Bogotá se encuentran disponibles a través de TuBoleta. El evento promete reunir, en dos noches consecutivas, parte de las voces que acompañaron el auge mundial del eurodance y cuyos temas continúan sonando más de tres décadas después.