‘La Revolución Diamantina’ y ‘Un violador en tu camino’ en nueva entrega de ‘Presencias - Sonidos & Ecos’

Es un evento resonante. Gabriela Ortiz llega a Bogotá para el estreno sudamericano de La Revolución Diamantina, la obra que convirtió la protesta feminista latinoamericana en una poderosa experiencia sonora y que en 2025 obtuvo tres premios Grammy y un Latin Grammy.

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Antes del concierto, Ortiz conversará con la compositora colombiana Carolina Noguera Palau y la directora y creadora de Presencias - Sonidos & Ecos María Belén Sáez de Ibarra (nueva directora del MAMBo). Una vez terminada la charla, cerca de 80 mujeres irrumpirán en el Auditorio con Un violador en tu camino, de Las Tesis, en una conmemoración que busca hacer visible, audible e imposible de ignorar la violencia contra las mujeres.

En esta poderosa interpretación participan la Orquesta Sinfónica Nacional, la pianista Beatriz Batista y el coro del Presencias, Voces de Nuestro Tiempo, dirigido por María Jimena Barreto.

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Foto: corte´sia Dirección de Patrimonio Cultural UNAL

La única presentación será este sábado 12 de septiembre, a las 5:00 p.m., en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Entrada Libre.

La Revolución Diamantina

Hay obras que se escuchan y otras que obligan a escuchar. La Revolución Diamantina, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, pertenece a las segundas. Nacida de las movilizaciones feministas mexicanas de 2019, cuando la diamantina rosa se convirtió en un signo de protesta frente a la violencia contra las mujeres y los feminicidios, la obra llega por primera vez a Sudamérica para encontrarse en Bogotá con las voces y los cuerpos de mujeres colombianas.

Concebida como un ballet para ocho voces y orquesta, La Revolución Diamantina fue encargada por la Filarmónica de Los Ángeles y estrenada mundialmente el 16 de noviembre de 2023 en el Walt Disney Concert Hall, con la Los Angeles Philharmonic bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Desde entonces, la obra ha circulado por algunos de los escenarios y circuitos más importantes de la música internacional y se ha consolidado como una de las composiciones emblemáticas de Gabriela Ortiz.

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Su grabación con Gustavo Dudamel, la Los Angeles Philharmonic y el Los Angeles Master Chorale obtuvo en 2025 tres premios Grammy: Mejor Composición Clásica Contemporánea, Mejor Interpretación Orquestal y Mejor Compendio Clásico. Ese mismo año, La Revolución Diamantina obtuvo también el Latin Grammy a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea.

El programa

La música se tomará el León con la intensidad radical de Galina Ustvólskaya y su Sonata n.º 6, interpretada por la pianista cubana Beatriz Batista; continúa con Ferocious: Contorting Femininities, de Carolina Noguera Palau, compositora residente de PRESENCIAS - Sonidos & Ecos, interpretada por el Ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Desde allí la música se abre a la calle: cerca de ochenta mujeres feministas, activistas y defensoras de los derechos humanos, dirigidas por María Jimena Barreto, irrumpen en el espacio con Un violador en tu camino, la acción creada por el colectivo chileno Las Tesis, cuya fuerza está precisamente en hacer de aquello que se quiso mantener privado, vergonzante o inaudible una presencia pública, corporal y colectiva.

El programa completo. Foto: corte´sia Dirección de Patrimonio Cultural UNAL

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Beatriz Batista. Foto: corte´sia Dirección de Patrimonio Cultural UNAL

Esta acción se concibe como un ballet previo a La Revolución Diamantina. Los cuerpos, los pasos, las voces y la repetición construyen una forma que se instala en la memoria: directa, pegadiza, incómoda, imposible de apartar. La protesta ocupa el espacio para borrar la indiferencia, para obligar al público a escuchar y decir no más. Se sentirá entonces la energía de miles de mujeres que han hecho del cuerpo reunido, del ritmo, de la consigna y de la insistencia una manera de hacer presente aquello que durante demasiado tiempo se decidió ignorar.

Y emergerá entonces la música de La Revolución Diamantina, de Gabriela Ortiz, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia bajo la dirección musical de Tatiana Pérez-Hernández, una joven directora colombiana cuya trayectoria internacional la sitúa entre las figuras emergentes de una nueva generación de mujeres al frente de las grandes formaciones sinfónicas... Sonará, sonará por las NIÑAS, las ADOLESCENTES y las MUJERES.

*Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia - sábado 12 de septiembre de 2026 — 5:00 p. m. - Entrada libre