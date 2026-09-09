Festival Villa del Cine 2026: 68 obras en una Selección Oficial que sigue los ‘Caminos del Tiempo’

El cine vuelve a encontrarse con el territorio, la memoria y las nuevas generaciones en Villa de Leyva. Del 23 al 26 de septiembre, este municipio boyacense será escenario de la edición 12 del Festival Villa del Cine, que este año presenta como eje curatorial Caminos del Tiempo, una invitación a mirar el cine desde la memoria, los ciclos de la naturaleza, el territorio y las relaciones entre generaciones pasadas, presentes y futuras.

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Luego de un proceso que inició con la recepción de más de 690 proyectos provenientes de Colombia y diferentes lugares del mundo, el Festival seleccionó 68 obras que harán parte de las 14 categorías de la Selección Oficial competitiva.

“Partimos de la idea de que las películas tuvieran algo propio que decir, no solo que cumplieran los requisitos formales. A partir de allí, las obras pasaron por varias etapas: recepción, visionado, preselección, evaluación y selección. Cada obra fue vista por tres integrantes del equipo curatorial y las cinco mejores de cada categoría pasaron a los jurados invitados, quienes durante el festival definirán a los ganadores”, explica Rito Alberto Torres, jefe de Curaduría del Festival Villa del Cine.





Caminos del Tiempo: el cine como memoria y territorio

En su duodécima edición, el Festival Villa del Cine propone una mirada hacia las raíces del territorio a partir del Calendario Muisca, reconocido como una referencia central para el concepto curatorial de este año. Caminos del Tiempo invita a encontrar otras maneras de comprender las historias y el paso del tiempo: desde las montañas de Boyacá, la laguna de Iguaque, las pinturas rupestres de Sáchica, y el observatorio solar Muisca de Saquenzipa, hasta los ciclos de la naturaleza, el desierto, el páramo y la memoria de quienes estuvieron antes.

“En nuestros 12 años, celebramos esa unión con el Calendario Muisca y nos vemos en él, entendiendo el cine como una forma de atravesar el tiempo: guardar en historias lo que fuimos, revelar lo que somos e imaginar aquello que todavía no existe. Las historias también son caminos; algunas vienen del pasado, otras nacen hoy y otras esperan ser contadas. Todas esas historias encuentran un lugar en las pantallas, entre esas calles empedradas y en las montañas sagradas de nuestro territorio y su conexión”, asegura Julián Díaz Velosa, director del Festival Villa del Cine.

La propuesta busca establecer un diálogo entre el cine contemporáneo y las formas ancestrales de comprender el mundo, planteando preguntas sobre aquello que heredamos, lo que vivimos en el presente y aquello que dejaremos para las generaciones futuras.

Como imagen representativa se escogió una piedra extraída de las montañas de la región, tallada a mano por artesanos locales e intervenida con técnicas inspiradas en las pinturas rupestres, utilizando tintas elaboradas a partir de frutos, barro y otros elementos de la tierra boyacense. Foto: cortesía Festival Villa del Cine / A.P.I.

Selección Oficial no competitiva

La Selección Oficial competitiva estará integrada por 68 obras distribuidas en 14 categorías. Durante el Festival, los jurados invitados serán los encargados de evaluar las obras finalistas y definir los ganadores de cada categoría. Estas son las obras en competencia:

Ópera Prima Nacional

Volar , Jeiver Pinto Vargas

, Jeiver Pinto Vargas KMKZ: Wild, free and brave, Andrés Hernández

Wild, free and brave, Andrés Hernández Sierra: El álbum mortuorio , Carlos Ortiz Alarcón

, Carlos Ortiz Alarcón Enemy in the mirror , Julián Camilo Sánchez

, Julián Camilo Sánchez Arenas, John Bolívar Acosta

Ópera Prima Internacional

Steppe , Argentina, Mariano Benito

, Argentina, Mariano Benito Language of the wind , Nigeria, Shimataver Igbawua

, Nigeria, Shimataver Igbawua Cos de vidre , España, Marc Comabella Navarro

, España, Marc Comabella Navarro Comparsa , Guatemala y Estados Unidos, Vickie Curtis y Doug Anderson

, Guatemala y Estados Unidos, Vickie Curtis y Doug Anderson The harpsichordist, Brasil, Luiz Eduardo Ozori

Work in Progress

Extinction , Frank Benitez

, Frank Benitez The last champion , Daniel Jesús Parra jaimes

, Daniel Jesús Parra jaimes El cine dentro del cine dentro del cine , Diana Kuéllar, Manuel Silva

, Diana Kuéllar, Manuel Silva Cuba 2001. Imágenes del futuro I, Riqui Moreno Bolívar

I, Riqui Moreno Bolívar Mi tesoro, Dayana González - Brian Congolez

Corto Nacional

Independence , John Agudelo

, John Agudelo May heaven forgive us , Andrés Buitrago

, Andrés Buitrago Vacío , Samuel Esteban Casallas Arévalo

, Samuel Esteban Casallas Arévalo Sukua , Omar E. Ospina Ospina Giraldo

, Omar E. Ospina Ospina Giraldo Tuktu, padre maíz, Mauricio Prieto Muriel

Corto Internacional

Autokar , Bélgica, Francia; Sylwia SZKIŁĄDŹ

, Bélgica, Francia; Sylwia SZKIŁĄDŹ Alivios , México, Juan Manuel Gonzalez Fernandez

, México, Juan Manuel Gonzalez Fernandez Le jeune sofiane , Francia, Fabien Ara

, Francia, Fabien Ara A burning turret , México, Humberto Flores

, México, Humberto Flores On hold, India, Krishna Kumar Shukla

Realidad Virtual

Floppy the robot - El último contacto , Colombia, Jacobo Rendon

, Colombia, Jacobo Rendon Human , Brasil, Debora Bergamini

, Brasil, Debora Bergamini Protecting our territory 360, Perú, Estados Unidos, Christopher Boulton

Videoclip

Después de tanto amor , Mercedes Oviedo

, Mercedes Oviedo Mucho gusto , Cintia Obando

, Cintia Obando A pesar de mí , Thomas Mejía Lozano

, Thomas Mejía Lozano Benditos los viejos, Camilo Duque Zuluaga, Santiago Rubio López

Camilo Duque Zuluaga, Santiago Rubio López Aguapanela, Juan José Narváez

Youngfilm

Tiro libre, México, Inti Deus Guerra Miranda

México, Inti Deus Guerra Miranda Far, Uzbekistán, We are central Asia Central Collective

Uzbekistán, We are central Asia Central Collective Witch and frog , Rusia, Anastasia Provotorova

, Rusia, Anastasia Provotorova Sun Coffe , Francia, Zoé Filloux

, Francia, Zoé Filloux La silla, España, Clara García

Corto Apasionado Nacional

1 paseo por la ciudad , Sara Coello Coello, Alejandro Acuña Sevilla

, Sara Coello Coello, Alejandro Acuña Sevilla Via Crucis , Juan Lucas Neira

, Juan Lucas Neira Grief, Nicolas Patiño Hortua, Andrés Santiago Cely Orjuela

Nicolas Patiño Hortua, Andrés Santiago Cely Orjuela La sombrilla de mamá , Mateo Forero

, Mateo Forero Lost fragments of a seizure, Michael Martínez

Corto Apasionado Internacional

Beyond the end , Francia, Sara Sangiorgio

, Francia, Sara Sangiorgio Ema´s gift , República Dominicana, Sofia Richiez

, República Dominicana, Sofia Richiez I don’t know what to do , Brasil, India, Italia, España; Akshita Tyagi, Leyla Belarbi, Lia Macruz

, Brasil, India, Italia, España; Akshita Tyagi, Leyla Belarbi, Lia Macruz Final act, Brasil, Babi Astrolfi, Lisa Soares

Brasil, Babi Astrolfi, Lisa Soares TV entreaberta, Brasil, Mateus Compart

Corto Escolar

Manos rojas, Julian Camilo Monroy

Julian Camilo Monroy In between, Carlos Andrés Paniagua

Carlos Andrés Paniagua Solo , Agustina Lecaros Chávez

, Agustina Lecaros Chávez Sua y Sie: Guardianes de la vida, Johanna Emilce Cortés Daza

Johanna Emilce Cortés Daza La presencia de blanco, Nestor Javier Serpa Pérez

Corto Celular

No se fía, ni aunque lloren , Colombia, Natalia Hernández Sánchez

, Colombia, Natalia Hernández Sánchez La última historia , Colombia; Eberto Manotas, Mauro Andrade

, Colombia; Eberto Manotas, Mauro Andrade Pros and cons of daydreaming , Colombia, Lorena López

, Colombia, Lorena López A body without a horse?, Portugal, Lara Fuke

Portugal, Lara Fuke Maleza, Colombia, Nicolle Estrada Diaz, Marcela Palacio Montoya

Corto Vertical

Ánima de marea , Colombia, Laury T. Herrera

, Colombia, Laury T. Herrera Nahuales, México, Alejandro Cervantes

México, Alejandro Cervantes Behind the door, Francia, Leonardo Valenti

Francia, Leonardo Valenti 4 minutes , Brasil, Rogerio Troiani

, Brasil, Rogerio Troiani Shorts, Colombia, Daniel Baena Pacheco

Corto IA

Prompt zero , Colombia, Tomás Etter Gómez

, Colombia, Tomás Etter Gómez Catatumbo: House of thunder, memory, and dignity , Colombia, Jhonattan Sarmiento

, Colombia, Jhonattan Sarmiento Lens - AI short film , Estados Unidos, Eduardo Rodriguez

, Estados Unidos, Eduardo Rodriguez They call it sausage , Alemania, Siham Morick

, Alemania, Siham Morick Life is a chessboard, every move is final, Taiwan, Wang zhi-zhong

A esta programación se suma una Selección Oficial no competitiva de 19 obras, concebida como un espacio para ampliar las miradas y generar nuevos encuentros alrededor del cine. Esta selección estará conformada por:

Voces

With the hand up , Miguel Angel Ordoñez

, Miguel Angel Ordoñez Drunk hearing the rain drops fall , Santiago Gómez Ramírez

, Santiago Gómez Ramírez Collective memory, Cristina Colmenares

Infantil

Tierras de lobeiras , Carla Barrionuevo, Waira Conrady Vega, Lucia Xuric Lopez Farias y Valentina Spinelli

, Carla Barrionuevo, Waira Conrady Vega, Lucia Xuric Lopez Farias y Valentina Spinelli A sweet miracle , María José Chaparro

, María José Chaparro Just another bird, Julián Gómez Reyes

Boyacá en los Campos

Quimera , Santiago Rincón

, Santiago Rincón Diablo ballena , Camilo Alfredo Barón Riveros

, Camilo Alfredo Barón Riveros Sabor a mi (Acústico/ Bolero Jazz), Tatiana Jáuregui & Husil, Franco Zornosa

(Acústico/ Bolero Jazz), Tatiana Jáuregui & Husil, Franco Zornosa Un amor a primera vista, Andrés Quintero Campos

Planeta

Monte curandero , Andrés Felipe Velasco

, Andrés Felipe Velasco Aguas grandes, Presley Mendoza

Poderosas

Cayenas libertarias , Javier Camilo Aranguren

, Javier Camilo Aranguren Momentos en movimiento. Primeros pasos del ballet en Colombia , Marybel Acevedo

, Marybel Acevedo Once in a body, María Cristina

Raíces

Cuadrilleros orgullo y legado , Fabián Enrique Moreno Correa

, Fabián Enrique Moreno Correa Sheltering gestures , Adrián Villa-Dávila, Andrés Prado

, Adrián Villa-Dávila, Andrés Prado The Guanentá symphony , Victor Jaramillo

, Victor Jaramillo Korebaju pai rekocho, William Javier Gutiérrez Vargas

Adicional a esta variada cartelera, habrá proyecciones nacionales especiales a cargo de la Academia Colombiana de Cine, Patrimonio Fílmico y Eureka.

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El Festival Villa del Cine

El Festival Villa del Cine es un encuentro internacional que desde hace doce años impulsa la exhibición y la formación de la industria audiovisual desde Boyacá. Su programación reúne cineastas, estudiantes, profesionales del sector y nuevos públicos alrededor de una apuesta que promueve el cine como herramienta de creación, memoria y transformación cultural.

Está organizado por la Corporación Darte+, entidad sin ánimo de lucro fundada en 2015 en Boyacá, y cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Boyacá, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales - EGEDA Colombia, la Sociedad de Gestión de los Directores de Colombia - DASC y Proimagenes.