Festival Villa del Cine 2026: 68 obras en una Selección Oficial que sigue los ‘Caminos del Tiempo’

El cine vuelve a encontrarse con el territorio, la memoria y las nuevas generaciones en Villa de Leyva. Del 23 al 26 de septiembre, este municipio boyacense será escenario de la edición 12 del Festival Villa del Cine, que este año presenta como eje curatorial Caminos del Tiempo, una invitación a mirar el cine desde la memoria, los ciclos de la naturaleza, el territorio y las relaciones entre generaciones pasadas, presentes y futuras.
Luego de un proceso que inició con la recepción de más de 690 proyectos provenientes de Colombia y diferentes lugares del mundo, el Festival seleccionó 68 obras que harán parte de las 14 categorías de la Selección Oficial competitiva.
“Partimos de la idea de que las películas tuvieran algo propio que decir, no solo que cumplieran los requisitos formales. A partir de allí, las obras pasaron por varias etapas: recepción, visionado, preselección, evaluación y selección. Cada obra fue vista por tres integrantes del equipo curatorial y las cinco mejores de cada categoría pasaron a los jurados invitados, quienes durante el festival definirán a los ganadores”, explica Rito Alberto Torres, jefe de Curaduría del Festival Villa del Cine.
Caminos del Tiempo: el cine como memoria y territorio
En su duodécima edición, el Festival Villa del Cine propone una mirada hacia las raíces del territorio a partir del Calendario Muisca, reconocido como una referencia central para el concepto curatorial de este año. Caminos del Tiempo invita a encontrar otras maneras de comprender las historias y el paso del tiempo: desde las montañas de Boyacá, la laguna de Iguaque, las pinturas rupestres de Sáchica, y el observatorio solar Muisca de Saquenzipa, hasta los ciclos de la naturaleza, el desierto, el páramo y la memoria de quienes estuvieron antes.
“En nuestros 12 años, celebramos esa unión con el Calendario Muisca y nos vemos en él, entendiendo el cine como una forma de atravesar el tiempo: guardar en historias lo que fuimos, revelar lo que somos e imaginar aquello que todavía no existe. Las historias también son caminos; algunas vienen del pasado, otras nacen hoy y otras esperan ser contadas. Todas esas historias encuentran un lugar en las pantallas, entre esas calles empedradas y en las montañas sagradas de nuestro territorio y su conexión”, asegura Julián Díaz Velosa, director del Festival Villa del Cine.
La propuesta busca establecer un diálogo entre el cine contemporáneo y las formas ancestrales de comprender el mundo, planteando preguntas sobre aquello que heredamos, lo que vivimos en el presente y aquello que dejaremos para las generaciones futuras.
Selección Oficial no competitiva
La Selección Oficial competitiva estará integrada por 68 obras distribuidas en 14 categorías. Durante el Festival, los jurados invitados serán los encargados de evaluar las obras finalistas y definir los ganadores de cada categoría. Estas son las obras en competencia:
Ópera Prima Nacional
- Volar, Jeiver Pinto Vargas
- KMKZ: Wild, free and brave, Andrés Hernández
- Sierra: El álbum mortuorio, Carlos Ortiz Alarcón
- Enemy in the mirror, Julián Camilo Sánchez
- Arenas, John Bolívar Acosta
Ópera Prima Internacional
- Steppe, Argentina, Mariano Benito
- Language of the wind, Nigeria, Shimataver Igbawua
- Cos de vidre, España, Marc Comabella Navarro
- Comparsa, Guatemala y Estados Unidos, Vickie Curtis y Doug Anderson
- The harpsichordist, Brasil, Luiz Eduardo Ozori
Work in Progress
- Extinction, Frank Benitez
- The last champion, Daniel Jesús Parra jaimes
- El cine dentro del cine dentro del cine, Diana Kuéllar, Manuel Silva
- Cuba 2001. Imágenes del futuro I, Riqui Moreno Bolívar
- Mi tesoro, Dayana González - Brian Congolez
Corto Nacional
- Independence, John Agudelo
- May heaven forgive us, Andrés Buitrago
- Vacío, Samuel Esteban Casallas Arévalo
- Sukua, Omar E. Ospina Ospina Giraldo
- Tuktu, padre maíz, Mauricio Prieto Muriel
Corto Internacional
- Autokar, Bélgica, Francia; Sylwia SZKIŁĄDŹ
- Alivios, México, Juan Manuel Gonzalez Fernandez
- Le jeune sofiane, Francia, Fabien Ara
- A burning turret, México, Humberto Flores
- On hold, India, Krishna Kumar Shukla
Realidad Virtual
- Floppy the robot - El último contacto, Colombia, Jacobo Rendon
- Human, Brasil, Debora Bergamini
- Protecting our territory 360, Perú, Estados Unidos, Christopher Boulton
Videoclip
- Después de tanto amor, Mercedes Oviedo
- Mucho gusto, Cintia Obando
- A pesar de mí, Thomas Mejía Lozano
- Benditos los viejos, Camilo Duque Zuluaga, Santiago Rubio López
- Aguapanela, Juan José Narváez
Youngfilm
- Tiro libre, México, Inti Deus Guerra Miranda
- Far, Uzbekistán, We are central Asia Central Collective
- Witch and frog, Rusia, Anastasia Provotorova
- Sun Coffe, Francia, Zoé Filloux
- La silla, España, Clara García
Corto Apasionado Nacional
- 1 paseo por la ciudad, Sara Coello Coello, Alejandro Acuña Sevilla
- Via Crucis, Juan Lucas Neira
- Grief, Nicolas Patiño Hortua, Andrés Santiago Cely Orjuela
- La sombrilla de mamá, Mateo Forero
- Lost fragments of a seizure, Michael Martínez
Corto Apasionado Internacional
- Beyond the end, Francia, Sara Sangiorgio
- Ema´s gift, República Dominicana, Sofia Richiez
- I don’t know what to do, Brasil, India, Italia, España; Akshita Tyagi, Leyla Belarbi, Lia Macruz
- Final act, Brasil, Babi Astrolfi, Lisa Soares
- TV entreaberta, Brasil, Mateus Compart
Corto Escolar
- Manos rojas, Julian Camilo Monroy
- In between, Carlos Andrés Paniagua
- Solo, Agustina Lecaros Chávez
- Sua y Sie: Guardianes de la vida, Johanna Emilce Cortés Daza
- La presencia de blanco, Nestor Javier Serpa Pérez
Corto Celular
- No se fía, ni aunque lloren, Colombia, Natalia Hernández Sánchez
- La última historia, Colombia; Eberto Manotas, Mauro Andrade
- Pros and cons of daydreaming, Colombia, Lorena López
- A body without a horse?, Portugal, Lara Fuke
- Maleza, Colombia, Nicolle Estrada Diaz, Marcela Palacio Montoya
Corto Vertical
- Ánima de marea, Colombia, Laury T. Herrera
- Nahuales, México, Alejandro Cervantes
- Behind the door, Francia, Leonardo Valenti
- 4 minutes, Brasil, Rogerio Troiani
- Shorts, Colombia, Daniel Baena Pacheco
Corto IA
- Prompt zero, Colombia, Tomás Etter Gómez
- Catatumbo: House of thunder, memory, and dignity, Colombia, Jhonattan Sarmiento
- Lens - AI short film, Estados Unidos, Eduardo Rodriguez
- They call it sausage, Alemania, Siham Morick
- Life is a chessboard, every move is final, Taiwan, Wang zhi-zhong
A esta programación se suma una Selección Oficial no competitiva de 19 obras, concebida como un espacio para ampliar las miradas y generar nuevos encuentros alrededor del cine. Esta selección estará conformada por:
Voces
- With the hand up, Miguel Angel Ordoñez
- Drunk hearing the rain drops fall, Santiago Gómez Ramírez
- Collective memory, Cristina Colmenares
Infantil
- Tierras de lobeiras, Carla Barrionuevo, Waira Conrady Vega, Lucia Xuric Lopez Farias y Valentina Spinelli
- A sweet miracle, María José Chaparro
- Just another bird, Julián Gómez Reyes
Boyacá en los Campos
- Quimera, Santiago Rincón
- Diablo ballena, Camilo Alfredo Barón Riveros
- Sabor a mi (Acústico/ Bolero Jazz), Tatiana Jáuregui & Husil, Franco Zornosa
- Un amor a primera vista, Andrés Quintero Campos
Planeta
- Monte curandero, Andrés Felipe Velasco
- Aguas grandes, Presley Mendoza
Poderosas
- Cayenas libertarias, Javier Camilo Aranguren
- Momentos en movimiento. Primeros pasos del ballet en Colombia, Marybel Acevedo
- Once in a body, María Cristina
Raíces
- Cuadrilleros orgullo y legado, Fabián Enrique Moreno Correa
- Sheltering gestures, Adrián Villa-Dávila, Andrés Prado
- The Guanentá symphony, Victor Jaramillo
- Korebaju pai rekocho, William Javier Gutiérrez Vargas
Adicional a esta variada cartelera, habrá proyecciones nacionales especiales a cargo de la Academia Colombiana de Cine, Patrimonio Fílmico y Eureka.
El Festival Villa del Cine
El Festival Villa del Cine es un encuentro internacional que desde hace doce años impulsa la exhibición y la formación de la industria audiovisual desde Boyacá. Su programación reúne cineastas, estudiantes, profesionales del sector y nuevos públicos alrededor de una apuesta que promueve el cine como herramienta de creación, memoria y transformación cultural.
Está organizado por la Corporación Darte+, entidad sin ánimo de lucro fundada en 2015 en Boyacá, y cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Boyacá, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales - EGEDA Colombia, la Sociedad de Gestión de los Directores de Colombia - DASC y Proimagenes.