Chile en los meses previos al golpe de Estado militar está en el centro de Wild horse nine / Salvaje Caballo Nueve, presentada este jueves en la Mostra de Venecia, una comedia negra protagonizada por dos agentes de la CIA que viajan a la Isla de Pascua.

John Malkovich y Sam Rockwell en 'Salvaje Caballo Nueve'. Foto: Searchlight Pictures

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El filme, en competencia por el León de Oro, está dirigido por Martin McDonagh, conocido por Los espíritus de la isla y Tres anuncios por un crimen, y era uno de los estrenos más esperados de esta edición.

En él, John Malkovich y Sam Rockwell dan vida a dos veteranos agentes de la CIA, destinados en Chile en los meses previos al golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el entonces presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

Tras un tiempo en Santiago, los dos oficiales, uno de ellos enfermo, viajan a la Isla de Pascua (llamada Rapa Nui por la población local de origen polinesio( para visitar las famosas estatuas moái.

En ese extraordinario decorado y en un tono lleno de cinismo, los dos hombres hablan de los entresijos de la CIA y su intervencionismo exterior, y desvelan informaciones que acontecerán en el país en poco tiempo.

“Fascinado por los moái”

“Siempre me interesaron Chile, el golpe, la CIA y la implicación del gobierno estadounidense en todo eso, desde que era adolescente”, dijo McDonagh en una entrevista en Venecia. “Me resultaba fascinante la idea de que, al parecer, Estados Unidos no siempre está interesado en la democracia”.

La película, que se abre con imágenes de archivo de Allende con el tema de “Gracias a la vida” de fondo, también incluye la recreación de un recital del cantautor Víctor Jara, secuestrado y asesinado durante la dictadura militar.

Gran parte de las secuencias tienen lugar entre las espectaculares esculturas moái y los campos verdes de la isla, situada a unos 3.500 km al oeste del continente americano y en medio del océano Pacífico.

Mariana di Girolamo y Ailín Salas en 'Salvaje Caballo Nueve'. Foto: Searchlight Pictures

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Tom Waits en 'Salvaje Caballo Nueve'. Foto: Searchlight Pictures

McDonagh estuvo en la isla hace unos 15 años y desde entonces estaba buscando una historia que se desarrollara allí. “Probé varias versiones, pero sólo cuando se me ocurrió la idea de estos dos tipos como agentes de la CIA todo empezó a encajar”, explicó.

“Estaba muy fascinado por las imágenes de los moái, pero no tenía ni idea de cómo sería la isla. Y tampoco sabía en absoluto que hubiera caballos salvajes”, dijo.

Reflejos de actualidad

El filme está ambientado en 1973, pero el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina adquiere tintes de actualidad desde que el presidente Donald Trump optó por una línea dura hacia la región.

En Venezuela, por ejemplo, Estados Unidos lanzó en enero un operativo militar para derrocar y capturar al entonces presidente Nicolás Maduro. Desde entonces Washington firmó acuerdos para controlar grandes cantidades de las reservas petroleras del país.

“Una de las cosas más aterradoras es que ya no parece que lo estén haciendo de manera encubierta, lo cual es muy extraño”, dijo McDonagh a la prensa. “En los años 70, esa terrible gente tenía la inteligencia de mantener sus actos en secreto”.

El cineasta, que admite que se trata probablemente de su filme más político, también quería hacer una película con toques cómicos.

“Quería que fuera lo más entretenido posible y que todo ese aspecto político se fuera insinuando de manera sutil en el relato. Pero también quería que la película hablara de la culpa y el arrepentimiento de un hombre por las cosas horribles que hizo”, dijo.

El director Martin McDonagh y Tom Waits en el set de 'Salvaje Caballo Nueve'. Foto: Searchlight Pictures

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Para ello contó con Sam Rockwell, quien ganó el Óscar al mejor actor secundario por Tres anuncios por un crimen, y con el veterano John Malkovich. Este, veterano de 72 años, aseguró en la rueda de prensa de la película que no tiene intención de jubilarse.

“Estoy haciendo, y he estado haciendo, lo que amé toda mi vida, y pienso seguir haciéndolo”, dijo. “No tengo pensado retirarme porque creo que me retirarán cuando llegue el momento. Parece que ese es el curso natural de las cosas”.

*Información de Esther Sánchez / AFP.