George Clooney hace historia en Venecia: será homenajeado en el festival de cine

En los casi 30 años que han pasado desde su primera participación en el Festival de Cine de Venecia con Out of Sight, George Clooney se ha convertido en una de las figuras habituales del evento.

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A lo largo de este tiempo ha protagonizado importantes momentos en la ciudad, desde su boda en el Aman Venice hasta el estreno de Good Night, and Good Luck, película que le consiguió su primera nominación al Óscar como mejor director.

El año pasado regresó al festival con Jay Kelly, cinta en la que interpreta a una estrella de cine que viaja a Italia para recibir un reconocimiento por su trayectoria. Este año, la realidad parece imitar a la ficción: Clooney será homenajeado con el León de Oro a la trayectoria artística durante la inauguración del festival.

Han transcurrido casi 30 años tras la primera participación del actor y director en el evento cultural. Foto: Getty Images

Momentos memorables de Clooney en Venecia

1998: Fuera de la vista: La relación de George Clooney con Venecia comenzó en 1998, cuando presentó Out of Sight en el festival junto a Jennifer Lopez. Poco después, el actor dejó la serie ER para dar un nuevo rumbo a su carrera.

2003: Crueldad intolerable: Esta película de los hermanos Coen, coprotagonizada por Catherine Zeta-Jones, se estrenó fuera de competición en el 60.º Festival de Cine de Venecia, junto a títulos como Matchstick Men, Érase una vez en México y Soñadores.

2005: Buenas noches y buena suerte: Aunque no ganó el León de Oro, obtuvo seis nominaciones al Óscar, incluida una para Clooney como mejor director.

2007: Michael Clayton: Michael Clayton compitió en Venecia y le dio a George Clooney una nominación al Óscar, aunque el máximo premio fue para Lust, Caution.

2008: Quemar después de leer: La comedia de los hermanos Coen, protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, inauguró el festival fuera de competición. Clooney aseguró que completaba su particular “trilogía de idiotas” con los hermanos Coen.

2011: Los idus de marzo: Los idus de marzo, el thriller político dirigido por George Clooney y protagonizado por Ryan Gosling y Philip Seymour Hoffman, se estrenó fuera de competición en Venecia.

2013: Gravedad: Gravity, de Alfonso Cuarón, inauguró el Festival de Cine de Venecia y posteriormente ganó siete Premios Óscar. George Clooney asistió al estreno junto a Sandra Bullock.

2014: George y Amal se casan: En 2014, George Clooney y Amal Alamuddin se casaron en el lujoso hotel Aman Grand Canal de Venecia, rodeados de familiares y amigos cercanos, entre ellos Bono y Matt Damon. La boda atrajo la atención de paparazzi de todo el mundo.

2017: Suburbicon: George Clooney regresó a Venecia como director con Suburbicon. El festival también marcó la primera aparición pública de él y Amal desde el nacimiento de sus mellizos, Alexander y Ella.

2024: Lobos: George Clooney y Brad Pitt volvieron a trabajar juntos en Wolfs, presentada fuera de competición en Venecia. Sin embargo, la atención también estuvo puesta en la polémica alrededor del estreno de la película y las declaraciones políticas de Clooney.

2025: Jay Kelly: En Jay Kelly, George Clooney interpretó a una estrella de cine en un viaje por Europa. Aunque se perdió la rueda de prensa por una infección sinusal, logró asistir al estreno en la alfombra roja junto a Amal.

Este año, Clooney recibirá el León de Oro a la Trayectoria Artística el día de la inauguración del festival. Foto: Getty Images

*Con información de AFP.