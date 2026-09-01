Netflix renueva su catálogo: los imperdibles estrenos del 1 y 2 de septiembre

Septiembre comienza con nuevas opciones para quienes disfrutan pasar horas frente a la pantalla. Netflix renueva su catálogo este 1 y 2 de septiembre con producciones que prometen captar la atención de los espectadores y convertirse en una de las principales alternativas para empezar el mes.

Entre películas, series, documentales y nuevas historias por descubrir, la plataforma de streaming trae novedades para diferentes gustos.

‘La captura’: la nueva película de Netflix que revela cómo atraparon al Chapo Guzmán

Jared Freid: The Family Plan (1 de septiembre)

Jared Freid aborda con humor algunas de las situaciones más curiosas y complicadas de su vida familiar. Desde unas particulares vacaciones con sus padres hasta un inesperado video que lo lleva a reflexionar sobre problemas muy cercanos a él, el comediante comparte sus experiencias en un especial lleno de anécdotas y risas.

Al descubierto: Raygun, la ‘breakdancer viral’ (1 septiembre)

De ser una académica australiana a convertirse en un fenómeno viral en todo el mundo, la bailarina de breakdance conocida como Raygun relata su inesperado camino hasta los Juegos Olímpicos.

El documental también muestra todo lo que ocurrió después de su polémica presentación, que la convirtió en uno de los personajes más comentados y viralizados del evento deportivo.

Mal de amores (2 de septiembre)

Durante la Revolución mexicana, Emilia Sauri está decidida a luchar por uno de los grandes sueños de su vida: convertirse en doctora.

En medio de una época marcada por profundos cambios, deberá enfrentarse a los desafíos del amor, la pasión y las dificultades que implica defender su independencia como mujer.

Punto de inflexión: Generación 11S (2 de septiembre)

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre, este documental reúne los impactantes testimonios de personas que vivieron de cerca la tragedia y sus consecuencias.

A través de sus relatos, explora cómo aquel ataque cambió sus vidas y terminó marcando a toda una generación.