Después de una catástrofe, las pérdidas no siempre terminan cuando cesan los movimientos de tierra o comienzan a levantarse nuevamente las edificaciones. Para quienes viven de una industria como la audiovisual, donde buena parte del trabajo depende de equipos, espacios de producción, movilidad y proyectos que pueden quedar suspendidos, reconstruir también significa recuperar la posibilidad de volver a trabajar.

En ese escenario, Netflix anunció una donación de 600 millones de pesos destinada a trabajadores del sector audiovisual colombiano afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los recursos serán entregados a la Academia Colombiana de Cine y a la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y Audiovisual, ASOCINDE, que estarán encargadas de identificar las afectaciones y necesidades antes de definir la asignación de las ayudas.

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Sobrevivientes del terremoto en Pereira cerca de una de las zonas más afectadas de la ciudad. Foto: Anadolu via AFP

La decisión llega en medio de una emergencia que también golpeó a quienes están detrás de las películas, series, documentales y producciones que cuentan las historias del país. La dimensión de esas afectaciones todavía está en proceso de establecerse. Precisamente por eso, las dos organizaciones realizarán un censo del sector audiovisual afectado, que servirá como punto de partida para conocer las pérdidas y determinar quiénes requieren asistencia.

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó una emergencia con víctimas, personas heridas y daños materiales en distintas zonas del país.

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Destrucción total en Pereira luego de lo que fue el terremoto del 10 de agosto de 2026 Foto: AFP

En medio de esa tragedia, la industria audiovisual comenzó a movilizarse. Actores, productores, técnicos, directores, fotógrafos, sonidistas, guionistas y otros trabajadores de la cadena cinematográfica no solo fueron potencialmente afectados por la emergencia: algunos integrantes de la comunidad audiovisual pusieron sus conocimientos, equipos y capacidades al servicio de las labores de búsqueda y rescate.

Ese gesto fue destacado por la Academia Colombiana de Cine. Su director ejecutivo, Elkin Zair, reconoció la respuesta de quienes decidieron utilizar sus herramientas profesionales para ayudar durante la emergencia. “Ante una emergencia de esta magnitud, nuestro compromiso como Academia es acompañar a los profesionales del sector que hoy enfrentan momentos difíciles y contribuir, desde nuestras posibilidades, a su recuperación”, afirmó.

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Su declaración también puso el foco en quienes participaron directamente en las labores de rescate. “Su respuesta demuestra la solidaridad, el compromiso y la capacidad de nuestra comunidad para movilizarse y ayudar cuando más se necesita”, agregó.

La Academia Colombiana de Cine, fundada en 2009, reúne actualmente a más de 700 integrantes de distintas áreas del quehacer cinematográfico colombiano y es la organización responsable de los Premios Macondo.

El censo será la primera pieza del fondo de ayudas

La donación de Netflix se suma a una respuesta más amplia que ya había comenzado a organizarse dentro de la comunidad cinematográfica iberoamericana.

El pasado 13 de agosto, la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, FIACINE, anunció la creación del Fondo Internacional de Solidaridad Audiovisual, con participación de las academias de cine de los países afectados. La iniciativa busca identificar a profesionales que sufrieron pérdidas y apoyar sus necesidades.

En el caso colombiano, la Academia realizaría un censo audiovisual para determinar quiénes resultaron afectados, cuáles fueron sus pérdidas y qué tipo de asistencia necesitan. El proceso contempla mecanismos de verificación y priorización antes de asignar los recursos.

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Ahora, la contribución de Netflix fortalece ese esfuerzo y añade una bolsa específica de recursos para Colombia. Para ASOCINDE, la respuesta tiene además una dimensión que va más allá de la asistencia inmediata. La organización anunció la creación del Fondo de Asistencia y Reactivación del Audiovisual, concebido como una herramienta para acompañar la recuperación del tejido profesional y cultural afectado por la tragedia.

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Diego F. Ramírez, presidente de ASOCINDE, resumió esa perspectiva al hablar de lo que significa reconstruir después de una emergencia.

“Sabemos que reconstruir no significa solamente recuperar lo que se ha perdido, sino también recuperar la confianza, los proyectos y la posibilidad de volver a mirar hacia delante”, afirmó.

La frase resulta especialmente significativa en una industria en la que la pérdida de un equipo, la interrupción de un rodaje o la imposibilidad de regresar al trabajo pueden afectar no solo el presente económico de una persona, sino también proyectos que tardaron años en construirse.

Netflix amplía la ayuda a sus empleados

La plataforma no limitará su contribución a los 600 millones de pesos.

Netflix anunció que triplicará las donaciones que realicen sus empleados a organizaciones benéficas relacionadas con la emergencia, a través de su Programa de Donaciones. De esta manera, la compañía busca ampliar el alcance de su respuesta y convertir los aportes individuales de sus trabajadores en una ayuda mayor.

Ana María Londoño, directora de Contenido de Netflix Colombia, explicó que la compañía decidió actuar rápidamente y hacerlo de la mano de organizaciones que conocen de cerca las condiciones de los profesionales del sector.

“Frente a una tragedia de esta magnitud, quisimos actuar rápidamente y de la mano de quienes mejor conocen las necesidades del sector audiovisual”, señaló.

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La declaración apunta a uno de los desafíos centrales de este tipo de ayudas: identificar de manera adecuada a quienes realmente necesitan apoyo y evitar que la asistencia se convierta simplemente en una respuesta general sin conocer las circunstancias particulares de cada trabajador.

Paola Holguín, ministra de Cultura. Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

La ministra de Cultura, Paola Holguín, también destacó la donación y el papel de la empresa privada en la emergencia. La funcionaria agradeció a Netflix por el aporte y señaló que la articulación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la industria puede contribuir a la recuperación de los trabajadores afectados.

La iniciativa tiene además un componente simbólico para una industria acostumbrada a contar historias sobre Colombia y sus distintas realidades. Esta vez, quienes habitualmente están detrás de las cámaras son los protagonistas de una historia de solidaridad.