El gran final de Cien años de soledad no ocurre solamente cuando una historia llega a su última página. En la adaptación de Netflix, el cierre de la saga de los Buendía también pone en primer plano las fuerzas que han atravesado a sus personajes durante generaciones: la memoria, el peso de la herencia, la búsqueda de libertad, el deseo, la belleza y una relación inevitable con el destino. En el capítulo final, de casi dos horas, esas fuerzas se concentran en personajes que parecen caminar hacia lugares opuestos, pero terminan unidos por una misma historia.

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La segunda temporada llega a su desenlace con Aureliano Babilonia todavía encerrado bajo el yugo de Fernanda del Carpio y dedicado a descifrar los manuscritos de Melquiades. Tras la muerte de Fernanda, José Arcadio, ‘el papa’, regresa de Roma a Macondo en busca de la herencia de los Buendía. El encuentro entre ambos despierta al joven Aureliano a una vida que hasta entonces había permanecido limitada por el encierro y los libros. Después de la trágica muerte de José Arcadio, Amaranta Úrsula vuelve a Macondo y el amor que había permanecido incubado desde la época del diluvio conduce la historia hacia la profecía final.

SEMANA conversó con Estefanía Piñeres, Sebastián Osorio, Emmanuel Restrepo, Margarita Rosa de Francisco, protagonistas de la segunda temporada de Cien Años de Soledad en Netflix. Foto: Netflix

Margarita Rosa de Francisco, quien interpreta a Fernanda del Carpio en sus últimos años, encuentra en ese cierre una pregunta que desborda a Macondo: qué ocurre cuando una familia, una comunidad o la humanidad entera pierde la posibilidad de aprender de lo vivido. “Cuando se está disolviendo Macondo, siente uno que no tendremos otra oportunidad”, asegura.

Para la actriz, la frase que cierra la novela confronta directamente con la memoria. No la entiende únicamente como una referencia a la historia colombiana, sino como una condición humana. El final, desde esa lectura, no es solamente la desaparición de Macondo: es la sensación de que el tiempo puede convertirse en un círculo en el que los mismos errores, dolores y destinos vuelven a aparecer.

“Por eso nos confronta tanto con el tiempo, con la circularidad del tiempo. O no sabemos si es que estamos repitiendo esta misma fatalidad por los siglos de los siglos. Es muy, muy confrontador en ese sentido”.

Así luce Margarita Rosa de Francisco en ‘Cien años de soledad’, de Netflix: la actriz reaccionó al personaje

SEMANA conversó con Estefanía Piñeres, Sebastián Osorio, Emmanuel Restrepo, Margarita Rosa de Francisco, protagonistas de la segunda temporada de Cien Años de Soledad en Netflix. Foto: Netflix

Ese peso de la herencia es precisamente uno de los conflictos que Emmanuel Restrepo encuentra en José Arcadio. El personaje llega al final cargando con una identidad que ha sido definida por la propia estirpe. Su lucha no consiste únicamente en enfrentar las circunstancias de Macondo, sino en decidir hasta dónde puede desprenderse de aquello que los demás han establecido que debe ser. “Y yo creo que ese momento de liberación es muy importante. Yo creo que yo lo he tenido mil veces como Emmanuel y poderle regalar ese momento a este personaje fue maravilloso y liberador”, señala el actor.

“Acá Jose Arcadio está pudiendo quitarse este peso de encima y que se está quitando el peso encima de toda una estirpe. Como de toda una generación que le ha dicho cómo tiene que ser, porque un José Arcadio tiene que ser de una manera”, concluye.

Después de los siete primeros episodios, el mundo entero se prepara para ver el Gran Final de Cien años de soledad, un episodio dirigido por Laura Mora con la ambición y la escala de un largometraje, que devela la maldición de los Buendía y la inevitable destrucción de Macondo. Foto: NETFLIX

Ese contraste entre herencia y libertad también ayuda a entender a Amaranta Úrsula. Interpretada por Estefanía Piñeres, aparece como una presencia luminosa en medio de una casa y una familia que llegan al final de su historia cargadas de ruinas, pérdidas y repeticiones. Su energía no niega la decadencia: la mira de otra manera.

SEMANA conversó con Estefanía Piñeres, Sebastián Osorio, Emmanuel Restrepo, Margarita Rosa de Francisco, protagonistas de la segunda temporada de Cien Años de Soledad en Netflix. Foto: Netflix

Piñeres cuenta que construir esa luminosidad fue un trabajo conjunto con Laura Mora. Para la actriz, llegar a este personaje significó además habitar un registro distinto al de otros papeles complejos y oscuros que había interpretado. Amaranta Úrsula le permitió entrar al set desde el disfrute, la risa, el amor y una energía que contrasta con la gravedad que rodea a otros miembros de la familia.

“Hablamos con Laura para que Amaranta Úrsula fuera una especie de primavera. Como que llegaba a esta casa y la volvía y traía los canarios, como está descrito en el libro, y trae las flores”.

“Yo no creo que ella en ningún momento se decepciona cuando encuentra esta casa en el estado en el que la encuentra. Ella sigue viendo su casa, la de su memoria, y sigue encontrando belleza en esas ruinas”, señala.

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SEMANA conversó con Estefanía Piñeres, Sebastián Osorio, Emmanuel Restrepo, Margarita Rosa de Francisco, protagonistas de la segunda temporada de Cien Años de Soledad en Netflix. Foto: Netflix

Frente a esa luz está el mundo interior de Aureliano Babilonia, interpretado por Sebastián Osorio. Su personaje se mueve en otra dirección: permanece encerrado, observa, lee y busca en los manuscritos de Melquiades una forma de comprender aquello que lo rodea. Pero el conocimiento no lo mantiene al margen del destino; paradójicamente, es uno de los caminos que lo conducen hacia él.

Osorio explica que la construcción del personaje se sostuvo sobre dos elementos que conviven en tensión. Por un lado está su dimensión instintiva, animal, marcada por la dificultad para conocer el mundo exterior y relacionarse con otras personas. Por el otro aparece su dimensión intelectual, vinculada a la lectura y al refugio que encuentra en los libros.

“Todas esas implicaciones y circunstancias de la vida junto con el destino me parece hermoso cómo lo estructura Gabo, porque muchas veces nosotros intentamos alejarnos de las cosas que no queremos que sucedan y haciendo eso terminan pasando”.

Después de los siete primeros episodios, el mundo entero se prepara para ver el Gran Final de Cien años de soledad, un episodio dirigido por Laura Mora con la ambición y la escala de un largometraje, que devela la maldición de los Buendía y la inevitable destrucción de Macondo. Foto: NETFLIX

Aureliano Babilonia es, en ese sentido, una figura especialmente ligada al lado intelectual de Cien años de soledad. Pero la inteligencia no funciona como una salida de Macondo. Leer, interpretar y buscar respuestas no lo liberan necesariamente de la historia familiar. Su conocimiento se convierte también en una ruta hacia la comprensión del destino que lo espera. Su contraste con Amaranta Úrsula es evidente: él busca entender el mundo hacia adentro; ella irrumpe en él con una energía que busca transformarlo desde afuera.

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El contraste entre los cuatro personajes permite mirar el final desde distintas posiciones. Fernanda representa una relación con la memoria y el orden; José Arcadio enfrenta el peso de una identidad heredada y busca desprenderse de ella; Amaranta Úrsula llega con una energía capaz de encontrar belleza en medio de la ruina; y Aureliano Babilonia intenta comprender el mundo desde la lectura mientras permanece atravesado por sus impulsos y por la historia de los Buendía.

Después de los siete primeros episodios, el mundo entero se prepara para ver el Gran Final de Cien años de soledad, un episodio dirigido por Laura Mora con la ambición y la escala de un largometraje, que devela la maldición de los Buendía y la inevitable destrucción de Macondo. Foto: NETFLIX

El gran final de Cien años de soledad se estrenará mundialmente el 26 de agosto de 2026 en Netflix. La fecha marca la llegada de una de las etapas más esperadas de la adaptación y pone en pantalla el momento en que las historias de los últimos Buendía convergen con la profecía que ha acompañado a Macondo desde el comienzo.

Y cuando Macondo finalmente se disuelve, queda la pregunta que Margarita Rosa de Francisco encuentra en aquellas palabras finales: si la humanidad está condenada a desaparecer y a repetir sus fatalidades, o si la memoria puede convertirse en una forma de resistencia.