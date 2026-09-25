Destapan “conciertos y eventos” con RTVC en la era Petro: “Si no se adoptan medidas, la operación puede paralizarse en amplias zonas del país”

RTVC - Sistema de Medios Públicos denunció que la administración Petro dejó a la entidad en una situación financiera crítica. De acuerdo con el organismo, la falta de recursos ya amenaza el pago de servicios públicos y de los arrendamientos de estaciones indispensables para mantener al aire la radio y la televisión públicas.

“Si no se adoptan medidas inmediatas, la operación puede paralizarse en amplias zonas del país”, indicó RTVC.

La revisión con corte al 31 de agosto muestra que, de los $ 460.654 millones previstos como ingresos para 2026, se habían recaudado $ 312.263 millones: un faltante de $ 148.391 millones. Entretanto, la entidad había comprometido $ 356.566 millones, es decir, $ 44.303 millones más de lo efectivamente recaudado.

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La revisión presupuestal y contractual, indicó RTVC, evidencia que, durante la administración anterior, se asumieron obligaciones relacionadas con conciertos, eventos y otras actividades sin contar con recursos efectivamente recaudados o disponibles. No se trató solo de una proyección que no se cumplió: se comprometió gasto por encima de la caja real de la entidad.

El resultado es grave, según informó el medio: mientras se asumían esos compromisos, quedaron sin respaldo suficiente gastos indispensables y previsibles, entre ellos los servicios públicos, la energía y los arrendamientos de las estaciones. Esta situación reveló, según RTVC, una deficiente planeación financiera y trasladó a la nueva administración obligaciones sin una fuente cierta de financiación.

“El artículo 20 de la Constitución protege el derecho de toda persona a informar y recibir información veraz e imparcial, y el artículo 75 exige que la gestión del espectro garantice el pluralismo. La Corte Constitucional ha reconocido que los medios públicos permiten canalizar voces e información como contrapeso democrático. Por ello, la paralización del Sistema de Medios Públicos por falta de recursos no sería un problema interno de una empresa. Reduciría el acceso a información de interés general, silenciaría voces regionales, debilitaría la diversidad de contenidos y afectaría especialmente a las poblaciones que dependen de la señal abierta y de la radio pública”, señaló RTVC.

“La paralización del Sistema de Medios Públicos por falta de recursos no sería un problema interno de una empresa. Reduciría el acceso a información de interés general, silenciaría voces regionales”, dijo RTVC. Foto: RTVC

Ante la situación en RTVC, la actual gerencia dijo que priorizó la nómina, la seguridad social y la continuidad de la señal; suspendió nuevos compromisos sin financiación desembolsada; inició la depuración de las obligaciones pendientes y ordenó una revisión integral de la ejecución presupuestal y contractual.

Estas medidas, indicó RTVC, reducen el riesgo, pero no resuelven el faltante heredado. La magnitud del déficit conminó a esta administración a solicitar al Gobierno nacional recursos adicionales. El artículo 45 de la Ley 1978 de 2019 permite al Fondo Único de TIC transferir recursos a RTVC para la prestación del servicio y el cumplimiento de su objeto. El deber de coordinación administrativa exige una respuesta inmediata de las entidades competentes para impedir la interrupción del servicio.

RTVC solicitó el acompañamiento y la colaboración del MinTIC, del Fondo Único de TIC y del Ministerio de Hacienda, con el fin de construir juntos una ruta de desembolsos, evaluar una solución transitoria de caja y consolidar un plan de financiación para atender los servicios públicos, los arrendamientos de las estaciones y las demás obligaciones esenciales hasta el cierre de la vigencia.

La solicitud de recursos adicionales, expresó RTVC, “responde a un ejercicio de responsabilidad fiscal, administrativa e institucional. Su propósito es atender las obligaciones esenciales de la entidad y sostener la infraestructura que garantiza el acceso a la información de millones de colombianos. Los nuevos recursos son necesarios para sostener la infraestructura que mantiene informados a millones de colombianos”.

“El país debe conocer lo ocurrido: se dejaron compromisos sin respaldo y se pusieron en riesgo obligaciones básicas. La actual administración tiene el deber de denunciarlo con transparencia, corregirlo y evitar que esas malas decisiones que se tomaron terminen apagando el Sistema de Medios Públicos”, puntualizó.

Cabe recordar que, en una reunión extraordinaria realizada el sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.

Ese día se anunció la finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión.

De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades que siempre fueron objeto de controversia, pues el entonces gobierno Petro las consideraba periodísticas, mientras que gran parte de la población veía en RTVC un eco de la actividad del Ejecutivo.