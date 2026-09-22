La serie de Netflix que se metió en el top 10 y arrasa a nivel global: suma un millón de vistas

Netflix incorporó a su catálogo una nueva producción colombiana que apuesta por el suspenso y el thriller médico. Se trata de En coma, una ficción rodada en Bogotá que lleva a la pantalla una historia relacionada con el tráfico ilegal de órganos y que combina elementos de intriga con situaciones sobrenaturales.

La joya de Netflix que regresó tras 100 millones de visualizaciones: es top 1 en 50 países y arrasó en números

Este relato arrasó en la plataforma digital, llegando a ocupar el primer lugar en Colombia y el top 10 en el global. La producción sumó más de millón y medio de vistas, convirtiéndose en un acierto.

La producción de CMO Producciones está construida como una microserie, con capítulos de corta duración pensados para desarrollar rápidamente la trama y mantener la tensión.

La historia tiene como protagonista a Anabel Roldán, una reconocida ejecutiva que termina en una unidad de cuidados intensivos después de sufrir un grave accidente de tránsito. El diagnóstico médico la deja en un coma irreversible, pero su situación se complica por una amenaza que existe dentro del mismo hospital.

Mientras permanece internada, una organización dedicada al tráfico de órganos pretende provocar su muerte para quedarse con su corazón y comercializarlo de manera clandestina. En medio de esta situación aparece Rafael, un enfermero que tiene una particular capacidad para comunicarse con personas que permanecen en coma o se encuentran cerca de la muerte.

Al descubrir lo que ocurre, Rafael intenta proteger a Anabel y frustrar los planes de quienes hacen parte de la red criminal. De esta manera, la producción combina el ambiente hospitalario con el misterio y elementos sobrenaturales para construir una historia centrada en la supervivencia.

Con En coma, Netflix vuelve a incluir una producción realizada en Colombia y presenta una propuesta que aprovecha el formato de episodios breves para desarrollar una historia de suspenso de manera directa. La serie también aborda una problemática compleja como el tráfico de órganos, utilizando la ficción para llevarla a un escenario marcado por el peligro, la tensión y lo sobrenatural.