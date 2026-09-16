Ovacionada en Toronto y rumbo a los Óscar: ‘La bola negra’, el ambicioso drama gay de ‘Los Javis’ con Penélope Cruz

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España seleccionó el largometraje La bola negra, dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi (conocidos en la industria como “Los Javis”), como la carta oficial del país para competir por una candidatura a Mejor Película Internacional en la 99.ª edición de los Premios Óscar, cuya gala principal está programada para el 14 de marzo de 2027.

De qué trata ‘En coma’, el thriller médico de Netflix grabado en Bogotá que apuesta por los capítulos cortos

El anuncio formal fue realizado por el cineasta Alejandro Amenábar junto al presidente de la entidad, Fernando Méndez-Leite. La producción se impuso en la terna finalista sobre Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y El ser querido, dirigida por Rodrigo Sorogoyen

La elección interna por parte de la academia española marca únicamente el inicio del proceso formal ante la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. De acuerdo con el cronograma del certamen, la lista oficial de todas las cintas postuladas por los diferentes países se publicará a inicios de noviembre.

Posteriormente, la institución dará a conocer la lista corta (shortlist) de 15 producciones preseleccionadas el 15 de diciembre, mientras que la lectura final de las cinco candidatas nominadas se llevará a cabo el 21 de enero de 2027.

La bola negra articula su relato a través de tres periodos históricos —1932, 1937 y 2017— para examinar la experiencia y las vivencias de la comunidad gay en España durante el último siglo.

El libreto toma como punto de partida notas e ideas inconclusas que el poeta y dramaturgo Federico García Lorca dejó escritas bajo el mismo título antes de su asesinato en 1936, además de integrar elementos conceptuales de la pieza teatral La piedra oscura, de Alberto Conejero.

“Es un homenaje a la comunidad LGBTQ+ que nos precedió y que luchó antes que nosotros”, declaró Javier Ambrossi durante una rueda de prensa en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde la cinta tuvo su estreno norteamericano.

Por su parte, Javier Calvo explicó que el proyecto nació tras revisar las escasas páginas originales que se conservan del manuscrito lorquiano: “Nos atrajo y comenzamos a investigar; fueron años de trabajo”.

El elenco principal está encabezado por el músico y actor Guitarricadelafuente, Milo Quifes y Carlos González. Asimismo, la película cuenta con actuaciones secundarias de la actriz española Penélope Cruz y de la estadounidense Glenn Close.

En el apartado musical, la composición La nieve, interpretada por Guitarricadelafuente junto al productor Raül Refree, también fue inscrita para el proceso de selección en la categoría de Mejor Canción Original.

El regreso del surcoreano Lee Chang-dong: ¿por qué ‘Possible Love’ es la película más incómoda del año?

Antes de su confirmación como representante española, La bola negra inició su trayectoria internacional en el Festival de Cannes, donde Calvo y Ambrossi obtuvieron el premio a Mejor Dirección. La gira promocional continuó con presentaciones en los festivales de Telluride y Toronto.

En el mercado americano, la distribución estará a cargo de la plataforma Netflix, la cual contempla un lanzamiento en salas de cine de Estados Unidos fijado para el 16 de octubre, previo a su incorporación al catálogo global de streaming el 2 de diciembre. El estreno en las salas de cine españolas está programado para el viernes 25 de septiembre.