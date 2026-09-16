Así celebra la MetOpera sus 20 años en cines del mundo y 15 años en salas de Cine Colombia

Es toda una experiencia, vivir producciones desde el Lincoln Center de Nueva York, unas de las salas de ópera más notables del planeta, en el confort de la sala de cine, con ángulos impensados y acceso genial a las producciones. Eso ofrece MetOpera en cines del mundo hace 20 años, 15 de los cuales Colombia ha hecho parte del circuito.

¡Esto se festeja! Foto: MetOpera Live

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Y ese hecho se festeja. La celebración empieza este 19 de septiembre con la presentación de Veinte años del Met en cines, una recopilación de más de 185 arias y los momentos más inolvidables de estos 20 años, presentados por la célebre soprano Renée Fleming.

A esta programación especial de aniversario se une un grupo de tres óperas memorables por ser las más exitosas de estos 20 años de gala desde el Lincoln Center, que se verán en diferido: Carmen, con Elīna Garanča y Roberto Alagna; La Flauta Mágica, en la legendaria producción familiar de Julie Taymor, y Tosca con la soprano dramática del momento Lise Davidsen.

Además, la Temporada 2026 -2027 presentará en directo ocho producciones y reúne algunas de las grandes voces de la lírica internacional, como Nadine Sierra, Elīna Garanča, Lise Davidsen, Piotr Beczała y Rolando Villazón, junto a prestigiosos nombres como los directores escénicos Richard Jones y François Girard, y el director musical del Met, Yannick Nézet-Séguin.

¿Qué óperas se proyectan y cuándo?

Così fan tutte - 3 de octubre de 2026 – 12:00 p.m. Foto: RICHARD TERMINE / NYT

La temporada en directo comenzará el 3 de octubre de 2026 con Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la producción de Phelim McDermott, ambientada en un parque de diversiones de Coney Island en la década de 1950. Las voces de Federica Lombardi, Samantha Hankey, Ana María Martínez, Duke Kim, Andrey Zhilikhovsky y Gerald Finley integran el elenco, bajo la dirección musical de Nimrod David Pfeffer.

El 17 de octubre llegará uno de los grandes acontecimientos de la temporada: Macbeth, de Giuseppe Verdi, en una nueva producción de Louisa Proske. Lise Davidsen, una de las grandes sopranos dramáticas de la actualidad, interpretará a Lady Macbeth junto al barítono Quinn Kelsey como Macbeth, con Yannick Nézet-Séguin al frente de la orquesta del Met. Una nueva lectura escénica que pone en el centro la ambición, el poder y la destrucción de una pareja dispuesta a desafiar todos los límites.

Samson et Dalila - 5 de diciembre de 2026 – 12:00 p.m. Foto: Ken Howard / MetOpera Live

El 5 de diciembre será el turno de Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns, protagonizada por Aigul Akhmetshina y Clay Hilley, con Quinn Kelsey, Alfred Walker y Morris Robinson. La dirección musical estará a cargo del reconocido director italiano Giacomo Sagripanti, en una producción de Darko Tresnjak.

La Fanciulla del West - 23 de enero de 2027 – 1:00 p.m. Foto: Ken Howard / MetOpera Live

El 23 de enero de 2027, el público podrá ver La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini, en una nueva producción de Richard Jones. Vida Miknevičiūtė, SeokJong Baek y Christopher Maltman encabezan el elenco, bajo la batuta de la virtuosa directora canadiense Keri-Lynn Wilson. Esta será la primera nueva puesta en escena de esta obra en el Met en más de 30 años.

Silent Night - 20 de marzo de 2027 – 12:00 p.m. Foto: Karen Almond / MetOpera Live

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El 20 de marzo de 2027 llegará una de las propuestas más particulares de la temporada. El Met presentará Silent Night, de Kevin Puts, en su estreno como obra de la compañía. Ganadora del Premio Pulitzer, esta ópera está inspirada en la tregua de Navidad de 1914, cuando soldados enfrentados durante la Primera Guerra Mundial dejaron momentáneamente las armas para encontrarse, intercambiar regalos y cantar villancicos juntos. Con puesta en escena de James Robinson, la producción contará con Elza van den Heever, Ben Bliss y Rolando Villazón, bajo la dirección de la maestra Dalia Stasevska, quien debuta al frente del Met.

El 3 de abril llegará Manon, de Jules Massenet, protagonizada por Nadine Sierra y Matthew Polenzani, con la dirección musical de Yves Abel y la producción de Laurent Pelly. La ópera, una de las grandes obras del repertorio francés, vuelve al Met en una producción que explora el ascenso y la caída de una joven atrapada entre el amor, el deseo y las tentaciones de una vida de lujo.

Manon - 3 de abril de 2027 – 11:00 a.m. Foto: MetOpera Live 2026-2027

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El 24 de abril será el turno de Otello, de Giuseppe Verdi, con Brian Jagde como Otello y Ailyn Pérez como Desdemona, junto a Deborah Nansteel, Piotr Buszewski, Artur Ruciński y Vitalij Kowaljow. Michele Mariotti dirigirá musicalmente la producción de Bartlett Sher.

La temporada cerrará con broche de oro el 5 de junio de 2027 con Parsifal, de Richard Wagner, una de las obras más monumentales del repertorio. Piotr Beczała, Elīna Garanča, Peter Mattei, Ryan Speedo Green, Jongmin Park y Alfred Walker integran el reparto, con Yannick Nézet-Séguin en la dirección musical y la puesta en escena del respetado director de cine, teatro y ópera, François Girard.

Parsifal - 5 de junio de 2027 – 11:00 p.m Foto: MetOpera Live

Boletería en las taquillas de los teatros programados y/o en www.cinecolombia.com

En directo desde el Metropolitan Opera de Nueva York

*Così fan tutte - 3 de octubre de 2026 – 12:00 p.m.

*Macbeth - 17 de octubre de 2026 – 12:00 p.m.

*Samson et Dalila - 5 de diciembre de 2026 – 12:00 p.m.

*La Fanciulla del West - 23 de enero de 2027 – 1:00 p.m.

*Silent Night - 20 de marzo de 2027 – 12:00 p.m.

*Manon - 3 de abril de 2027 – 11:00 a.m.

*Otello - 24 de abril de 2027 – 12:00 p.m.

*Parsifal - 5 de junio de 2027 – 11:00 p.m

La Flauta Mágica – 12 de diciembre de 2026 Foto: Karen Almond / MetOpera Live

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Retrospectiva

20 Años en cines – 19 de septiembre de 2026

Programación especial: grandes éxitos

*Carmen – 21 de noviembre de 2026

*La Flauta Mágica – 12 de diciembre de 2026

*Tosca – 15 de mayo de 2027