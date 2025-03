Ravel a 150 años de su nacimiento: mirada a la particular vida de un genio como ninguno

Los aniversarios de los grandes compositores se celebran de la misma manera: con festivales. El del nacimiento de Maurice Ravel no será la excepción. De los organizados a lo ancho de todo el mundo, tendrá particular interés el que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre en varias ciudades del País Vasco francés. Entre ellas, Ciboure, frente a San Juan de Luz, que apenas tiene algo más de 6.000 habitantes, porque allí, en una casa de estilo holandés, el 7 de marzo de 1875, nació Maurice Ravel, uno de los compositores más influyentes de la música del siglo XX.

| Foto: Roger Viollet via Getty Images

Maurice Ravel abordó prácticamente todos los géneros de la música. | Foto: Roger Viollet via Getty Images

Durante el festival se interpretará prácticamente toda su obra, lo que en realidad no es una proeza, porque su legado no es particularmente copioso. Solo no se oirá Preludio y danza de Semiramis, que el pasado 13 de marzo estrenó la Filarmónica de Nueva York para el debut de Gustavo Dudamel como su director: una obra inédita.