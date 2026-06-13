Ozuna aterrizará en Colombia con concierto en dos fechas especiales; hizo promesa: “Esta aventura todavía no termina”

Ozuna, una de las figuras más influyentes y globales de la música urbana, anuncia oficialmente su nueva gira internacional “Una Aventura World Tour”, un recorrido que lo llevará por algunos de los escenarios más importantes del mundo y que tendrá paradas confirmadas en Colombia con dos fechas altamente esperadas por sus fans.

Ozuna presenta ‘Una aventura’, un sencillo de reguetón que lo pone en su “prime” y recuerda sus inicios

Más que una gira, “Una Aventura World Tour” es una celebración del camino recorrido por el artista junto a su público durante más de una década.

Un concepto que no mira hacia atrás con nostalgia, sino que conecta pasado, presente y futuro en una misma historia.

El tour, que recorrerá Europa, América Latina y otros territorios clave, representa una nueva etapa para Ozuna: un artista en plenitud que continúa expandiendo su impacto global, mientras reafirma su conexión con una generación que ha crecido con su música.

Bajo la narrativa de “Una Aventura”, el show se plantea como una experiencia compartida, donde cada canción se convierte en una estación dentro de un viaje emocional que ha acompañado a millones de personas alrededor del mundo.

Desde sus primeros éxitos hasta su música más reciente, el repertorio de la gira construye un recorrido que refleja la evolución del artista y la conexión profunda con su audiencia, convirtiendo cada presentación en un encuentro colectivo cargado de historia, energía y emoción.

Colombia tendrá un lugar especial dentro de esta gira con dos fechas clave:

5 de septiembre – Bogotá

4 de diciembre – Medellín

Cada concierto reunirá canciones que han marcado generaciones, recuerdos que forman parte de la vida de sus seguidores y nuevos capítulos de una carrera que sigue expandiéndose a nivel global.

“Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina”, dijo Ozuna.

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Estas presentaciones hacen parte de la etapa latinoamericana del tour, uno de los momentos más importantes dentro del recorrido global, donde el artista reforzará su vínculo con uno de los públicos más fieles de su carrera.

El concepto de la gira responde a una idea central: la música como un viaje compartido. No se trata únicamente de un artista sobre el escenario, sino de una historia construida junto a sus fans, donde cada concierto se convierte en un punto de encuentro entre recuerdos, experiencias y nuevas etapas.