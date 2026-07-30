No es sorpresa para nadie, pero la economía cultural y creativa se consolida en Colombia como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico del país. De acuerdo con los resultados de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa 2025, elaborada por el DANE, las actividades culturales y creativas aportaron 47,8 billones al valor agregado nacional, equivalente al 2,89 por ciento de la economía colombiana, frente al 2,86 por ciento registrado en 2024.

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El sector registró un crecimiento anual del 2,6 por ciento, confirmando una tendencia positiva y fortaleciendo su papel como generador de riqueza, empleo y desarrollo territorial. En términos comparativos, la cultura aportó más de la mitad del valor agregado generado por el sector de la construcción y un 20 por ciento más que el sector de información y comunicaciones, evidenciando su creciente relevancia dentro de la economía nacional.

Los resultados también muestran un avance en materia laboral. Durante 2025, la economía cultural y creativa generó 820.478 empleos, frente a los 807.094 registrados el año anterior. Además del incremento en el número de ocupaciones, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo crecieron 2,9 por ciento, un indicador que refleja mejores condiciones de estabilidad y el fortalecimiento de las unidades económicas que conforman el sector.

La cultura aportó más de la mitad del valor agregado generado por el sector de la construcción y un 20 por ciento más que el sector de información y comunicaciones.

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“Las cifras de la Cuenta Satélite de Cultura confirman que la cultura no es un gasto, sino una inversión que genera riqueza, empleo y oportunidades. Que hoy aporte 47,8 billones a la economía nacional y sostenga más de 820.000 empleos demuestra que cuando un país invierte en sus artistas, en su patrimonio y en la creatividad de su gente, también fortalece su desarrollo económico. Estos resultados son fruto de una decisión política: durante este Gobierno destinamos el presupuesto más alto en la historia del sector cultural, con una inversión de 4,72 billones, que permitió fortalecer la formación artística, ampliar las convocatorias públicas y llevar más oportunidades a los territorios. La cultura no solo transforma vidas; también transforma la economía", aseguró Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

"La cultura no es un gasto, sino una inversión que genera riqueza, empleo y oportunidades", enfatizó Yannai Kadamani Fonrodona, Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes. Foto: Lina Rozo - Minculturas

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Entre las actividades que más impulsaron este crecimiento se destaca el área de Artes y Patrimonio, cuyo valor agregado aumentó 4,3 por ciento respecto a 2024. Este comportamiento estuvo jalonado principalmente por el turismo cultural (38,9 por ciento) y la educación cultural y creativa (35,1 por ciento), ámbitos en los que el minCulturas concentró una parte importante de sus inversiones durante el cuatrienio.

Inversión histórica

Los resultados de la Cuenta Satélite reflejan el impacto de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno para fortalecer el ecosistema cultural del país.

Durante el cuatrienio, el Ministerio contó con un presupuesto de 4,72 billones, el doble del registrado en el gobierno anterior y cuatro veces superior al de administraciones previas. Esta inversión permitió ampliar la presencia institucional en comunidades, municipios y territorios de todo el país, fortaleciendo las capacidades del sector y su aporte a la economía nacional.

En materia de formación artística y cultural, el Gobierno destinó 642 mil millones, recursos que permitieron vincular 5.241 formadores en 822 municipios, además de fortalecer la dotación de instrumentos musicales, vestuarios de danza, insumos para teatro y equipos para los sectores de audio y audiovisual. Estas inversiones no solo generaron empleo directo, sino que dinamizaron las economías locales asociadas a la producción de bienes y servicios culturales y fortalecieron la formación de nuevas generaciones de artistas y creadores.

Otro de los pilares fue el fortalecimiento del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales (SINAC), que alcanzó una inversión de 719 mil millones, un incremento del 45 por ciento frente al gobierno anterior. Los recursos llegaron a 960 municipios del país, ampliando las oportunidades para artistas, gestores y organizaciones culturales en los territorios.

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A ello se suma la gestión de cerca de 3 billones en cupos de inversión y donación para proyectos culturales y audiovisuales, una estrategia que incentivó la participación del sector privado y movilizó nuevos recursos hacia la economía cultural.

En conjunto, la inversión pública y los recursos privados promovidos mediante estos mecanismos representan cerca de 7 billones, recursos que contribuyeron al crecimiento del sector, al fortalecimiento de las industrias culturales y creativas y al incremento del valor agregado de las actividades artísticas y culturales en Colombia.

Así pues, la cultura no solo fortalece la identidad, la diversidad y la cohesión social, sino que también constituye un motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo sostenible para el país.