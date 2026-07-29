Un escritor latinoamericano despega en su región. Es un hecho luego de que el jurado del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat, integrado por las excepcionales escritoras Cristina Rivera Garza (México), Selva Almada (Argentina) y Mónica Ojeda (Ecuador), otorgó por unanimidad el reconocimiento a la novela Donde el agua trabaja, del escritor peruano David Silva Rojas. Espere este fin de semana, en nuestra edición impresa y web, nuestra entrevista con él.

David Silva Rojas (Ica, Perú, 1981) es abogado, investigador y narrador. Marcado por una temprana mudanza a Japón, su formación literaria se consolidó en los programas de escritura dramática de Gamagōri y en los talleres de guion del NHK Bunka Center. Foto: Editorial Almadía / A.P.I.

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La convocatoria a la primera edición de este galardón recibió 2,204 manuscritos provenientes de 22 países y cuatro continentes. En el acta del fallo de premiación, el jurado destacó la novela de David Silva Rojas por la sutileza de su escritura y por el uso magistral de los silencios como recurso compositivo: “Construye la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces con un lenguaje sutil, oraciones breves como el goteo de los regadores en las viñas, sin caer nunca en la tentación del panfleto ni la declamación”.

El Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat entrega 20.000 euros a la novela ganadora y asegura su publicación en México, España, Argentina, Perú y Colombia, además de su distribución en otros territorios de Latinoamérica y de su lanzamiento en Bolivia en coedición con la editorial Nuevo Milenio. Asimismo, contempla la producción del audiolibro de la obra gracias al patrocinio de Zebralution y la distribución del formato ebook.

Entre septiembre y diciembre de este año, el autor realizará una gira literaria por ciudades como Medellín, Bogotá, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Lima, Ica, Guadalajara y Ciudad de México, entre otras.

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Su protagonista, su tema...

Donde el agua trabaja narra la historia de una joven que abandona su comunidad para trabajar temporalmente en una hacienda vinícola de Ica, Perú. Lo que comienza como una oportunidad pronto revela un sistema marcado por la explotación, la vigilancia constante y la deshumanización del trabajo. Mientras el agua recorre acequias y canales que alimentan el desierto convertido en negocio, una presencia inquietante comienza a extenderse por el campamento de trabajadoras. Desapariciones, rumores y silencios transforman la novela en un relato perturbador, donde la violencia no necesita ser visible para hacerse presente.

“Durante años escuché hablar del éxito de la agroexportación peruana, de sus cifras y de su crecimiento. Yo quise escribir sobre las personas que hacen posible ese éxito. Al principio creía que estaba escribiendo una novela sobre la dureza del trabajo agrícola. Cuando la terminé descubrí que, en realidad, hablaba del amor silencioso de quienes sacrifican su propia vida para que otra persona tenga una vida mejor”, declara David Silva Rojas.

El desgaste y la explotación del cuerpo

El anuncio de la novela ganadora del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat se realizó este miércoles en Ciudad de México —la apertura de la convocatoria se presentó en Madrid en noviembre pasado— en una ceremonia encabezada por Cristina Rivera Garza, presidenta del jurado.

“Quienes leemos con atención lo que se está produciendo en el mundo de habla hispana siempre estamos buscando descubrir nuevas propuestas”, afirma Cristina Rivera Garza. “Un aspecto muy importante de esta novela es la manera en que se acerca a los procesos de trabajo, y a procesos particularmente duros en el campo. Me parece del todo fundamental, muy relevante en nuestros tiempos, cuando durante tantos años las novelas han estado, de alguna manera, secuestradas por la ciudad y por las clases medias urbanas. Este libro nos invita justamente a explorar el desgaste y la explotación del cuerpo desde una cercanía muy poco frecuente”, agrega sobre la novela ganadora.

"Un aspecto muy importante de esta novela es la manera en que se acerca a los procesos de trabajo, y a procesos particularmente duros en el campo. Me parece del todo fundamental, muy relevante en nuestros tiempos", dijo Cristina Rivera Garza, parte del jurado. Foto: Juan Rodrigo Llaguno

Entre los más de 2,200 manuscritos recibidos, el jurado seleccionó cuatro novelas finalistas, que fueron anunciadas el pasado 20 de julio: El cazador de caracoles, de Félix Bruzzone (Argentina), Fiebre, de Camila de Urioste (Bolivia), El sulky, de Ivo Marinich (Argentina) y Donde el agua trabaja, de David Silva Rojas (Perú).

Con esta primera edición, este premio busca consolidarse como una de las convocatorias internacionales más relevantes en lengua española, al reunir obras inéditas de autores de distintas generaciones y procedencias.

“La edición independiente ha demostrado que no solo publica libros: también crea espacios para que la literatura circule, se encuentre con los lectores y siga creciendo. Este premio quiere sumarse a ese conjunto de iniciativas —ferias, librerías, festivales y otros proyectos editoriales— que han fortalecido un ecosistema diverso y profundamente comprometido con los libros”, sostiene Guillermo Quijas, Director General de Almadía.

Guillermo Quijas, Director General de Almadía. Foto: Editorial Almadía / A.P.I.

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Un autor que despega

David Silva Rojas (Ica, Perú, 1981) es abogado, investigador y narrador. Marcado por una temprana mudanza a Japón, su formación literaria se consolidó en los programas de escritura dramática de Gamagōri y en los talleres de guion del NHK Bunka Center.

A los veinte años obtuvo el primer lugar en el certamen literario Novo Mundo, organizado por la Municipalidad de Toyohashi, con el relato en portugués O rastro da canela. De esta experiencia nipona aprendió una concepción narrativa influida por principios estéticos orientales como el Ma (el valor expresivo del vacío y el silencio), la economía verbal del haiku y una construcción dramática donde el sentido suele revelarse a través de lo que permanece fuera de escena.

"Durante años escuché hablar del éxito de la agroexportación peruana, de sus cifras y de su crecimiento. Yo quise escribir sobre las personas que hacen posible ese éxito". Foto: Editorial Almadía / A.P.I.

A través de este interés por las insinuaciones mínimas de los objetos o las personas, sumado a su trabajo jurídico en instituciones de acceso a la justicia y a sus investigaciones socio-criminológicas, Silva Rojas explora en su ficción las formas contemporáneas de la vulnerabilidad, el trabajo y la justicia social. Además de haber ganado el 1er Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, en 2026 obtuvo una mención honrosa en el XXIX Concurso de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú, con la novela La limpieza.

Argumentos del jurado

En el acta del premio, el jurado destacó como magistral su “uso de los silencios; tal vez justamente el silencio sea lo más elocuente de la novela: el silencio como lazo entre la narradora y la única amiga que hace en el trabajo; el silencio ante las injusticias de los capataces; el silencio extendido como una mancha voraz. Como si toda la novela estuviera dicha bajo el agua”.

La novela será publicada a partir de septiembre de 2026 en distintos países y posteriormente iniciará una gira internacional de presentación que incluirá actividades en Colombia, Argentina, Perú, España y México. Foto: Editorial Almadía / A.P.I.

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Su gira para en Colombia

La novela será publicada a partir de septiembre de 2026 en distintos países y posteriormente iniciará una gira internacional de presentación que incluirá actividades en Colombia, Argentina, Perú, España y México. En nuestro país, estas serán sus paradas.

16 al 19 de septiembre | Medellín, Colombia, en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, donde Editorial Almadía será la editorial invitada .

en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, donde Editorial Almadía será la . 22 de septiembre | Bogotá, Colombia.

Almadía, vanguardia de voces

Fundada en Oaxaca en 2005, Editorial Almadía celebra más de veinte años de trabajo editorial con un catálogo de más de 500 títulos que reúne narrativa, poesía, ensayo, crónica e infantil. A lo largo de estas dos décadas ha impulsado la obra de autores fundamentales de la literatura en español, así como de jóvenes apuestas y ha consolidado una presencia activa en México, América Latina y España.