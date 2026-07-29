Más de 5.000 personas participaron en el primer ‘Dios Me los Bendiga Fest’ durante las fiestas de Segovia

La primera edición del ‘Dios Me los Bendiga Fest’ reunió a más de 5.000 personas en el municipio de Segovia, Antioquia, convirtiéndose en una de las principales novedades de las tradicionales Fiestas de la Virgen del Carmen, el Oro y la Minería. El evento, dedicado a la música cristiana, convocó a familias, líderes religiosos y ciudadanos en una jornada enfocada en la fe, la integración y la convivencia.

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La iniciativa fue impulsada por la Administración Municipal con el propósito de ampliar la agenda cultural de las festividades y abrir un espacio para la comunidad cristiana y para todos los habitantes interesados en participar de una celebración basada en mensajes de esperanza y unidad. Durante la jornada asistieron integrantes de distintas iglesias, representantes de otras confesiones religiosas y ciudadanos que compartieron un ambiente de respeto y encuentro comunitario.

El alcalde Edwin Castañeda aseguró que este tipo de actividades reflejan el compromiso de su administración con la construcción de un municipio incluyente. El mandatario señaló que la apuesta es generar escenarios que integren a todos los sectores de la población y fortalezcan el tejido social bajo el lema “Segovia Somos Uno”.

El festival contó con la presentación de reconocidos artistas de la música cristiana como Alex Campos y Gilberto Daza, quienes interpretaron un repertorio centrado en mensajes de fe, amor y esperanza. También hizo parte de la programación el Ministerio Celeste, que acompañó una noche marcada por la alabanza y la unión familiar.

La respuesta de la comunidad fue positiva. Entre los asistentes, Gerson Valdés destacó la importancia de contar con un espacio de inclusión para las familias cristianas y expresó su deseo de que el festival tenga una segunda edición, tras calificar la experiencia como una noche de fe y esperanza.

Con esta primera versión del ‘Dios Me los Bendiga Fest’, la Alcaldía de Segovia aseguró que busca consolidar una programación cultural más diversa dentro de las festividades tradicionales del municipio, promoviendo escenarios de participación ciudadana y fortaleciendo la sana convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad.