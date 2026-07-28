‘Un poeta’ en Bogotá: Ubeimar Ríos y Poiesis vienen llenos de rock y metáforas de insurrección

La escena cultural independiente de la capital se prepara para recibir una de las propuestas más singulares y potentes del circuito nacional. Poiesis, el ensamble de poesía rock fundado en Rionegro en 2013, aterriza por primera vez en la capital en un concierto imperdible que fusiona la profundidad de la palabra escrita con la energía visceral del rock, que tendrá lugar en la Casa Cultural Le Tiende, uno de los proyectos culturales más eclécticos de Bogotá.

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Así pues, la insurrección de la palabra será hecha carne y melodía en una noche en que la poesía no se recita, se libera con la fuerza del rock. La cita es el próximo viernes 7 de agosto (todos los datos clave, al final de esta nota).

De las aulas y las pantallas de Cannes a los escenarios

Durante muchos años, Ubeimar sostuvo su amor por el arte y la palabra entre salones de clase, tarimas, teatros y uno que otro bar, sin imaginarse que un día se convertiría en Un poeta y que llegaría a los principales certámenes y festivales de cine del mundo, como el de Cannes, con ese personaje melancólico y fracasado, que comparte con Ríos la convicción de que la esperanza se puede cultivar a través de las metáforas.

Dichas metáforas y versos, que ha rumiado durante años, Ubeimar Ríos también los ha llevado del papel a la música, por medio de una original propuesta escénica junto a Sergio Arias, David Muñoz y Sergio Vahos, llamada Poiesis, un espacio donde la poesía no actúa como un simple artefacto melódico, sino que atraviesa con cada acorde a quien se acerque a ella.

Por medio de voces magistrales de la literatura como Raúl Gómez Jattin, Alejandra Pizarnik, José Manuel Arango, León Gieco y Emily Dickinson, así como poemas de su propia autoría, configuran un lenguaje sonoro propio que oscila magistralmente entre la contemplación lírica y la descarga eléctrica.

Ubeimar Ríos no declama solo, en Poiesis propone una original propuesta escénica junto a Sergio Arias, David Muñoz y Sergio Vahos. Foto: Ocúltimo / Juan Sarmiento G.

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A Ubeimar Ríos, cuya trayectoria como profesor de filosofía, literatura y gestor cultural ha marcado a diferentes generaciones en el Oriente Antioqueño, lo entusiasma visitar Bogotá con su proyecto más querido e inspirar a la gente de a pie, junto con su agrupación, a que se acerquen “a la palabra que se hace sonido, al pensamiento que se hace ritmo y a la sensibilidad poética convertida en urgencia”.

La poesía y la música no compiten aquí; se encuentran en un mismo pulso. Es la encarnación eléctrica de la palabra hecha para confrontar los abismos de la existencia. Ubeimar Ríos, vocalista y letrista de Poiesis

En la trinchera underground

Con más de una década de resistencia creativa en la escena independiente, Poiesis ha llevado su identidad artística a diversos públicos a través de su participación en emblemáticos escenarios y festivales del país. Su recorrido incluye memorables presentaciones en los festivales Rock Conciencia (2014, 2018), el Festival Internacional Rock al Río (2021), Guarne Rock (2021) y, más recientemente, el Festival Internacional de Poesía (2025).

Actualmente, la agrupación se encuentra afinando los detalles de la grabación de su primer álbum discográfico de estudio.

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Versos puntuales

Fecha: 7 de agosto, 2026 | 8:00 p. m. ; Costo: 30.000 pesos en preventa (incluye “quereme” para los que cargan una tristeza profunda) / 40.000 pesos el día del evento; Entrada vía WhatsApp: +57 318 7056288; Lugar: Casa Cultural Le Tiende Parkway (Carrera 24 # 37-44, Bogotá), un espacio vivo en el que, según sus comunicaciones, “transitan lo sublime y prosaico de la literatura, el virtuosismo de las artes escénicas y la cadencia de la música y la danza, dispuestos a saborearse con la intensidad de un buen trago y el aroma auténtico de un café de autor”.