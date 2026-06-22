Para su organización, y en el clima actual se hace imposible debatirlo, la celebración del 36º Festival Internacional de Poesía de Medellín (FIPMed), entre el 4 y el 11 de julio próximo, es un acontecimiento vital. Constituye una oxigenación espiritual para el mundo en un momento asfixiante de la historia humana, en el que se desarrollan de manera simultánea 138 conflictos militares y se profundiza el desastre ecológico.

Versos de invitados al 36º FIPMed. Foto: cortesía 36º FIPMed

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Así, este encuentro, uno poético sin parangón en el mundo, es una oleada de aire puro que restituye al ser humano la confianza en su capacidad de construir de forma colectiva, mediante la belleza y la verdad, una primavera humana imperecedera.

En 2026, y siempre, el festival es una declaración de principios, un abrazo de solidaridad planetaria y una poderosa voz colectiva que afirma, contra toda evidencia, que la poesía es un eje crucial de esperanza. La realización de la edición 36, un soplo de aire puro, es una declaración de principios, un abrazo de solidaridad global que afirma que la paz es el único camino. Aqúí, la programación.

Una vasta convocatoria

Entre los poetas invitados de cinco continentes se encuentran: Paul Muldoon (Irlanda del Norte), Premio Pulitzer, Premio Griffin y Premio T. S. Eliot; Ali Al-Shalah (Irak/Suiza) fundador y director del Festival de las Artes y las Culturas de Babilonia; Ahmad Al Shahawy (Egipto); el spoken word canadiense Dwayne Morgan (Canadá); Saber Sadipour (Irán), Khosiyat Rustamova (Uzbekistán), Liu Xunfu (República Popular China), Mirka Arriagada (Chile), los colombianos Ángela García, Luz Helena Cordero y Samuel Vásquez. Las voces de pueblos indígenas están representadas con Tayi Tibble (Maori, Nueva Zelanda) y por las colombianas Andrea Quelal (Pueblo de los Pastos) y Nataly Domicó (Nación Emberá Eyábida).

Versos de invitados al 36º FIPMed. Foto: cortesía 36º FIPMed

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También están confirmados los africanos: Deema Mahmood, Sara Hamid (Egipto); Imèn Mousa (Túnez), Mbizo Chirasha (Zimbabue), Radhouane Ajroudi (Túnez); los poetas de América: Belén Ojeda (Venezuela), Denise León (Argentina), Leandro Calle (Argentina), León Guerrero (Honduras), Marisol Vera Guerra (México), Ronel González Sánchez (Ganador del Premio de la Revista Gaceta - Revista Prometeo, Cuba), Tilsa Otta Vildoso (Perú).

De parte de Colombia, también harán presencia Ayran Riascos Mondragón, Berta Lucía Estrada, Geraldine Marín, Juan Diego Tamayo, Lilian Silva, Omar Gallo, Pedro Arturo Estrada, Alejandro Zapata, Andrea Quelal (Pueblo de los Pastos), Andrés Felipe Tamayo, Andrew Gil, Cenedith Herrera, Fernanda González, Jorge Iván Agudelo, Luz Adiela Jaramillo, Luis Orlando Valencia y Sebastián Salazar.

También vendrán los poetas asiáticos Ali Al-Shalah (Irak/Suiza), Alice S. Yousef (Palestina), Hussein Habasch (Kurdistán), Võ Thị Như Mai (Vietnam/Australia); los europeos: Alexandra Nicod (Suiza/España), Alvaro Maio (Portugal), Ariel Rosé (Polonia), Bernard Engel (España), Isilda Nunes (Portugal), Lana Derkač (Croacia), Margarita Al (Rusia), Niels Hav (Dinamarca), Sibila Petlevski (Croacia), Stefano Strazzabosco (Italia), Yolanda Castaño (España); y la poeta de Oceanía Karlo Mila (Tonga).

Versos de invitados al 36º FIPMed. Foto: cortesía 36º FIPMed

Además, habrá intervenciones musicales de la Banda del bisonte; Mayra Cárdenas, Amada y Una Nube; Jazz en ritmos ancestrales, la Múcura y la Orquesta de Cámara de la Filarmónica Metropolitana-La Metro.

El llamado del 36º FIPMed

En este llamado a la Primavera Humana, la activa creación de una civilización se funda en la solidaridad y el cuidado de todas las formas de vida, que repotencia la energía de la existencia y vivifica la voluntad de la utopía en el deseo ferviente de la justicia, la dignidad y la armonía con la Madre Tierra...

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Organizadores y aliados

El festival es organizado por obra, gracia e insistencia de la Revista Prometeo y el Movimiento Poético Mundial. Y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural. Es auspiciado por Comfama, Caja de compensación familiar de Antioquia. Los aliados estratégicos son la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Confiar Cooperativa Financiera. Los medios aliados son: Teleantioquia, Cámara FM, Radio Universidad Nacional y Radio Bolivariana.

36º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Foto: cortesía 36º FIPMed

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*Más información en la página oficial del evento, festivaldepoesiademedellin.org.