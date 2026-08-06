Música

Tras hacer historia en Bogotá, Beéle anuncia un nuevo concierto en Medellín con su exitoso ‘Borondo Tour’

Luego de romper un récord sin precedentes en el Movistar Arena de Bogotá, el cantante colombiano llevará su gira a la capital antioqueña.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

6 de agosto de 2026 a las 9:41 p. m.
Beéle buscará marcar un nuevo récord.
Beéle buscará marcar un nuevo récord. Foto: Beéle

Beéle sigue consolidándose como uno de los artistas colombianos con mayor impacto en la escena musical. Después de marcar un hito al convertirse en el primer cantante nacional en llenar ocho fechas en el Movistar Arena de Bogotá durante un mismo año, en 2025, con más de 90.000 asistentes para presentar su álbum Borondo, el intérprete de La Plena, Mi Refe y Vagabundo confirmó una nueva parada de su exitosa gira.

El aetista bogotano presentó, Andrés Cepeda Big Band 2, la segunda entrega de este aclamado proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
Andrés Cepeda estrena ‘Big Band 2′: el álbum con el que vuelve a llevar el bolero y la música latina a una nueva dimensión

El próximo 28 de noviembre, el artista se presentará en el Davi Arena de Medellín, escenario que recibirá un espectáculo diseñado especialmente para el Borondo Tour, una gira que ha recorrido diferentes ciudades de Latinoamérica y Europa, y que ahora llegará a la capital antioqueña con una producción de gran formato.

El gran momento que vive Beéle no se limita a su gira. El artista también hará parte del Festival Cordillera, donde se presentará el próximo 12 de septiembre en Bogotá, y recientemente fue uno de los invitados especiales del concierto que Nicky Jam ofreció el 6 de junio en el estadio El Campín, ratificando su presencia en algunos de los eventos musicales más importantes del país durante este 2026.

La organización del evento informó que la venta de entradas comenzará con una preventa Davi Arena el 11 de agosto, seguida por una preventa para fans el 13 de agosto y, finalmente, la venta general el 14 de agosto, todas a través de TuBoleta. Además, quienes realizaron el prerregistro tendrán acceso prioritario durante las primeras etapas de comercialización.

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de varios de los mayores éxitos del cantante, entre ellos La Plena, Mi Refe, No Tiene Sentido, Vagabundo, Loco, Frente al Mar, Si Te Pillara, Top Diesel y Hasta Aquí Llegué, canciones que acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y que lo han convertido en uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional.

Carlos Rivera en concierto.
Carlos Rivera vuelve a Colombia: anuncia concierto en Bogotá con su gira ‘¡Vida México!’ y estas son las fechas de boletería
YouTube video F1_aOX0acbY thumbnail

El espectáculo será producido por Alivepro Producciones, Breakfast Live y MegaLive, y prometen una puesta en escena con tecnología de última generación, además de un despliegue especial de sonido, iluminación y producción para una de las citas musicales más esperadas del segundo semestre en Medellín.