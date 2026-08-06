Tras hacer historia en Bogotá, Beéle anuncia un nuevo concierto en Medellín con su exitoso ‘Borondo Tour’

Beéle sigue consolidándose como uno de los artistas colombianos con mayor impacto en la escena musical. Después de marcar un hito al convertirse en el primer cantante nacional en llenar ocho fechas en el Movistar Arena de Bogotá durante un mismo año, en 2025, con más de 90.000 asistentes para presentar su álbum Borondo, el intérprete de La Plena, Mi Refe y Vagabundo confirmó una nueva parada de su exitosa gira.

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El próximo 28 de noviembre, el artista se presentará en el Davi Arena de Medellín, escenario que recibirá un espectáculo diseñado especialmente para el Borondo Tour, una gira que ha recorrido diferentes ciudades de Latinoamérica y Europa, y que ahora llegará a la capital antioqueña con una producción de gran formato.

El gran momento que vive Beéle no se limita a su gira. El artista también hará parte del Festival Cordillera, donde se presentará el próximo 12 de septiembre en Bogotá, y recientemente fue uno de los invitados especiales del concierto que Nicky Jam ofreció el 6 de junio en el estadio El Campín, ratificando su presencia en algunos de los eventos musicales más importantes del país durante este 2026.

La organización del evento informó que la venta de entradas comenzará con una preventa Davi Arena el 11 de agosto, seguida por una preventa para fans el 13 de agosto y, finalmente, la venta general el 14 de agosto, todas a través de TuBoleta. Además, quienes realizaron el prerregistro tendrán acceso prioritario durante las primeras etapas de comercialización.

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de varios de los mayores éxitos del cantante, entre ellos La Plena, Mi Refe, No Tiene Sentido, Vagabundo, Loco, Frente al Mar, Si Te Pillara, Top Diesel y Hasta Aquí Llegué, canciones que acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y que lo han convertido en uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional.

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El espectáculo será producido por Alivepro Producciones, Breakfast Live y MegaLive, y prometen una puesta en escena con tecnología de última generación, además de un despliegue especial de sonido, iluminación y producción para una de las citas musicales más esperadas del segundo semestre en Medellín.