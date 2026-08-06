Andrés Cepeda estrena ‘Big Band 2′: el álbum con el que vuelve a llevar el bolero y la música latina a una nueva dimensión

La carrera de Andrés Cepeda ha estado marcada por una constante transformación. A lo largo de más de tres décadas, el artista bogotano ha transitado por el pop, la balada, el bolero y diversos sonidos latinoamericanos sin perder una identidad interpretativa que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas de la música colombiana. Esa búsqueda artística sumó un nuevo capítulo con la presentación oficial de Andrés Cepeda Big Band 2, la más reciente entrega de un proyecto que apuesta por revisitar el repertorio clásico latinoamericano desde la riqueza sonora de las grandes orquestas.

El lanzamiento oficial se realizó el miércoles 5 de agosto, a las 8:00 p. m., en el Movistar Arena de Bogotá, escenario donde Cepeda compartió con su público el resultado de una producción que amplía el concepto presentado en la primera entrega de Big Band, publicada en 2019 y reconocida con el Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Tradicional.

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El aetista bogotano presentó, Andrés Cepeda Big Band 2, la segunda entrega de este aclamado proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: David Micolta

Durante la presentación, el artista explicó que este nuevo trabajo responde al deseo de seguir explorando territorios musicales distintos y de asumir desafíos interpretativos que lo alejen de la comodidad creativa.

“El verdadero reto es no quedarse en la zona de confort. Un bolero es una historia íntima que se cuenta al oído, pero cuando decides contar esa historia con la potencia de más de 20 músicos en escena, con el brillo de la percusión, la armonía del piano, el fondo del bajo y el alma de una Big Band, el resultado es algo monumental y eso es lo que nos reúne esta noche. Hoy tengo el gran honor de estrenar mi álbum Andrés Cepeda Big Band 2”.

Más allá del espectáculo en vivo, el nuevo álbum representa la continuación de una investigación musical iniciada hace varios años. Según ha explicado el propio cantante, la intención fue ampliar el recorrido histórico del bolero y de los géneros latinoamericanos que encontraron en el jazz y en las grandes orquestas un espacio para evolucionar.

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El aetista bogotano presentó, Andrés Cepeda Big Band 2, la segunda entrega de este aclamado proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: David Micolta

“El proyecto Big Band merece varios álbumes. El primero se concentró en los boleros de la etapa del feeling y este segundo continúa el recorrido desde su nacimiento en Estados Unidos con la llegada del jazz a principios del siglo XX. Luego viaja al Caribe a Cuba, Puerto Rico y Colombia, donde se fusiona con la cultura de estos países para dar vida a canciones atemporales e icónicas de la música latina”, ha señalado Cepeda sobre el concepto de esta nueva producción.

El disco fue grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con localidades agotadas realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, un escenario que se ha convertido en uno de los espacios más representativos dentro de la trayectoria reciente del artista. Allí también desarrolló temporadas como Cepeda en Tablas y otros proyectos que evidencian su interés por combinar formatos escénicos con propuestas musicales de mayor complejidad.

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El aetista bogotano presentó, Andrés Cepeda Big Band 2, la segunda entrega de este aclamado proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: David Micolta

En esta ocasión, la producción incorpora arreglos más ambiciosos y una puesta en escena que supera la treintena de músicos, lo que supone un reto logístico y artístico considerable frente a las producciones tradicionales del mercado latinoamericano. El resultado busca acercar al público contemporáneo a repertorios históricos sin renunciar a una interpretación moderna.

El listado de canciones incluye clásicos ampliamente reconocidos en América Latina como Quién Será, Y Hoy Como Ayer, Pachito E’ché, Lamento Borincano, Rayito de Luna, interpretado junto a la cantante mexicana Lila Downs, además de El Merecumbé, Momposina y Las Pilanderas, tema asociado al legado musical de Celia Cruz. La selección evidencia una intención de rendir homenaje al patrimonio sonoro latinoamericano más que de reinterpretarlo desde la nostalgia.

El aetista bogotano presentó, Andrés Cepeda Big Band 2, la segunda entrega de este aclamado proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: David Micolta

El lanzamiento de Big Band 2 ocurre después de un periodo especialmente activo para Cepeda. En 2025 realizó una gira por América y Europa con el álbum Bogotá, trabajo que posteriormente fue nominado a los premios Grammy en febrero de 2026 y que también obtuvo un Latin Grammy, consolidando uno de los momentos más sólidos de su carrera reciente.

Otro aspecto que marca esta etapa es la publicación del álbum bajo su propio sello, Andrés Cepeda Música, una decisión que fortalece su independencia creativa y le permite mantener un mayor control sobre el desarrollo de sus proyectos. Para la distribución y proyección internacional cuenta con el respaldo estratégico de FM Entretenimiento.

El aetista bogotano presentó, Andrés Cepeda Big Band 2, la segunda entrega de este aclamado proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: David Micolta

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De cara al segundo semestre de 2026, el cantante colombiano también prepara una agenda de conciertos que incluye su participación en el Festival Cordillera y presentaciones en Colombia, Ecuador y Australia, reflejando la vigencia de una carrera que ha logrado mantenerse relevante en un mercado caracterizado por la rápida transformación de las tendencias musicales. Durante el evento de lanzamiento también se confirmó la continuidad de su alianza con Hyundai, una colaboración que acompaña esta nueva etapa profesional del artista.