Karol G, Silvestre Dangond, Beéle, Andrés Cepeda y más artistas se unen en concierto en Vive Claro Bogotá por las víctimas del terremoto

La música colombiana se prepara para unirse alrededor de las víctimas del devastador terremoto que golpeó al país. Decenas de artistas nacionales e internacionales harán parte de ‘Colombia: Voces por la Vida’, una jornada solidaria que se realizará el próximo domingo 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá.

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El cartel reúne a varios de los nombres más reconocidos de la música. Sebastián Yatra, Miguel Bosé, Silvestre Dangond, Andrés Cepeda, Beéle, Manuel Medrano, Eladio Carrión, Pedro Capó, Grupo Niche, ChocQuibTown, Draco Rosa, Galy Galiano, Nanpa Básico y Bonka están entre los confirmados.

A ellos se suma Karol G, quien tendrá una participación especial vía livestream, en colaboración con su Fundación Con Cora. La organización, además, anticipó que nuevos artistas continúan uniéndose a la iniciativa.

Artistas no cobrarán por su participación

El concierto surge como respuesta de la industria musical a la emergencia que atraviesan diferentes regiones del país. No solo los cantantes decidieron sumarse: promotores, productores, medios de comunicación, marcas, proveedores y equipos técnicos también aportarán para sacar adelante la jornada.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que quienes participan están donando su trabajo, bienes, servicios y talento sin cobrar honorarios ni costos directos, con el propósito de que el esfuerzo se traduzca en ayuda para las comunidades afectadas.

‘Colombia: Voces por la Vida’ nació después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, que golpeó el occidente y centro del país. La intención es contribuir a la reconstrucción de las zonas más afectadas y, especialmente, ayudar a familias que perdieron sus viviendas a recuperar un techo.

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¿Cómo asistir a ‘Colombia: Voces por la Vida’?

Las personas podrán realizar donaciones desde 100.000 pesos a Presentes Corporación a través de Ticketmaster. Quienes hagan el aporte recibirán entradas para asistir a la jornada del próximo 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural. También será posible donar sin asistir al evento.

De acuerdo con los organizadores, el 100 % de los aportes realizados será entregado a Presentes Corporación para apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas, proceso que contará con un comité de ejecución y seguimiento.

La jornada busca así convertir uno de los momentos más difíciles que atraviesa el país en una movilización colectiva. Sobre un mismo escenario estarán artistas de géneros tan distintos como pop, vallenato, salsa, urbano y música tropical, unidos esta vez por un propósito que va mucho más allá de la música: ayudar a las comunidades a levantarse después de la tragedia.