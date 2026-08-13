La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto sigue movilizando diferentes sectores del país. Esta vez, reconocidos artistas colombianos decidieron sumar su talento a una iniciativa con la que se busca llevar ayuda directamente a uno de los territorios golpeados por la tragedia: el departamento del Chocó.

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Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Mike Bahía, Nidia Góngora, Chocquibtown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y Luis Alfonso son algunos de los artistas confirmados para una jornada solidaria que se realizará el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Además, la organización anticipó que habrá otros invitados que se unirán a la convocatoria.

La cita será una edición especial de The Juanpis Live Show: Si nos organizamos, cabemos todos, liderada por Riaño Producciones y BeatHub Entertainment. El protagonismo estará puesto en la causa social y en la unión de artistas, empresas y ciudadanos para apoyar a las familias damnificadas.

El Chocó será el destino de los recursos recaudados

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el 100 % de los recursos recaudados será destinado a proyectos de reconstrucción de viviendas en zonas críticas afectadas del Chocó, a través de la Fundación PLAN, organización que, según los responsables del evento, tiene presencia en ese departamento desde hace más de 20 años.

La jornada busca que el entretenimiento se convierta en una herramienta para ayudar a las familias que perdieron sus hogares como consecuencia de la emergencia.

Para garantizar que los recursos lleguen a la causa, empresas y proveedores vinculados al sector del entretenimiento aportarán equipos, infraestructura, talento y capacidad operativa sin cobrar honorarios ni generar costos de producción para la iniciativa. Entre ellos están Movistar Arena, Tuboleta, Breakfast Live, Thunder Production y Venues & Snacks.

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¿Cómo participar en el evento para ayudar a los damnificados?

La dinámica no funcionará como la venta tradicional de una entrada. Las personas interesadas podrán realizar una donación a través de Tuboleta y, como agradecimiento por el aporte, recibirán una invitación para asistir al espectáculo del próximo 29 de agosto.

Los aportes serán destinados, por medio de la Fundación PLAN, a los proyectos de reconstrucción de viviendas en las zonas críticas del Chocó afectadas por el terremoto.

La movilización también cuenta con el respaldo de artistas, equipos de producción, proveedores y aliados que decidieron participar voluntariamente. Entre ellos se encuentra Good Kidz, la fundación de Feid.

Así, algunos de los nombres más reconocidos de la música nacional compartirán escenario en Bogotá en una noche cuyo objetivo será convertir cada aporte de los asistentes en una oportunidad para que familias damnificadas del Chocó puedan comenzar a reconstruir sus hogares.