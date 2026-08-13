Roban a rescatista mientras socorría a una víctima del devastador terremoto en Colombia

Tras el terremoto registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, ciudadanos y brigadistas se movilizaron en diversas zonas del país para colaborar en la extracción de personas atrapadas entre las estructuras colapsadas. En la ciudad de Pereira se presentó el hurto de una motocicleta a un voluntario mientras adelantaba tareas de remoción de escombros.

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El afectado, identificado como Samuel Montoya, utilizaba el vehículo para desplazarse por los puntos donde la comunidad solicitaba apoyo para el rescate de víctimas. El hecho ocurrió en el sector de Providencia, cerca de la terminal de transportes, lugar en el cual trabajaba en la extracción de una persona atrapada bajo una edificación.

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Al finalizar la jornada de apoyo en la zona de contingencia, el rescatista se percató de que su medio de transporte no estaba en el lugar donde lo había estacionado. El vehículo hurtado corresponde a una motocicleta azul modelo 2008 de placa QUL50A, la cual constituye su herramienta de trabajo diario.

Denuncia del afectado y detalles del caso

El ciudadano denunció la situación ante los medios y los miembros de la comunidad para solicitar ayuda en la ubicación del vehículo. El rescatista dispuso la línea de WhatsApp 313 6098 928 para recibir información de la ciudadanía sobre el paradero de la motocicleta e instó a no perjudicar a las personas que apoyan a los damnificados.

Sobre las circunstancias en las que se produjo la pérdida de su medio de transporte, el voluntario Samuel Montoya declaró: “Llevo desde el lunes ayudando a rescatar personas en el sector de Providencia y, tras concentrarme en la extracción de un ciudadano atrapado bajo unos cimientos, fui a buscar la moto y ya no estaba”.

Asimismo, el rescatista enfatizó las consecuencias de este tipo de conductas en medio de la contingencia. El ciudadano Samuel Montoya agregó: “No se le debe retirar la herramienta de trabajo a quien está dedicando su tiempo a colaborar con las personas más afectadas por la emergencia”.

Respuesta de la empresa ensambladora de motocicletas

Posterior a la difusión de la denuncia en redes sociales y medios de comunicación, la compañía ensambladora AKT Motos emitió una posición oficial. La firma privada estableció comunicación con el ciudadano para ofrecerle un vehículo de reemplazo en reconocimiento a las tareas desarrolladas.

Respecto al contacto establecido con el voluntario, la empresa AKT Motos comunicó: “Nos comunicamos con Samuel para brindarle ayuda y agradecemos la donación de su tiempo y recursos en las labores de atención a la emergencia”.