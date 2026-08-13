“Quedarían golpeados, pero vivos”: esto debe hacer para aumentar las posibilidades de sobrevivir a un terremoto

Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor y líder de Topos Azteca, explicó cómo recomienda actuar durante un terremoto dependiendo del piso en el que se encuentre una persona. Sus declaraciones volvieron a cobrar relevancia tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto.

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¿Qué hacer en los pisos bajos?

Méndez señaló que las personas ubicadas en los primeros pisos deben intentar salir rápidamente del inmueble si las condiciones lo permiten.

“Recuerden, sálganse rápido del tercer piso para abajo”, afirmó el rescatista mexicano.

La indicación hace parte de una serie de recomendaciones que Méndez ha entregado sobre cómo reaccionar ante un eventual colapso de una edificación.

El líder de los Topos Aztecas explicó cómo actuar desde los niveles inferiores de un edificio. Foto: NurPhoto via AFP

La recomendación para quienes están en pisos altos

El planteamiento cambia para las personas que se encuentran en niveles superiores. En ese caso, Méndez recomienda dirigirse hacia la azotea si existe la posibilidad de hacerlo.

“Si están en los pisos superiores, por favor, váyanse a la azotea, si tienen oportunidad de estar en la azotea, porque cuando los edificios caen, la azotea, aunque quede muy maltratada, ustedes quedarían arriba, golpeados, pero vivos”, explicó.

Una vez allí, el rescatista recomienda adoptar una posición específica.

“Acostados boca abajo, porque, si el edificio cae, no ruedan; si están boca arriba, el brazo es flexible, ruedan y pueden caer desde mucha altura o quedar debajo del edificio”, señaló.

Por eso, Méndez resumió su recomendación de esta manera: “Boca abajo, posición de estrella de mar en la azotea”.

¿Qué plantea para los pisos intermedios?

Para quienes estén en niveles intermedios y no puedan evacuar, el líder de Topos Azteca habló de buscar posibles espacios de protección dentro de la estructura.

“Cuando se trata de pisos intermedios, buscar espacios en los que calculen que puede quedar el llamado ‘triángulo de la vida’ o, como también lo denominamos, espacios vitales”, afirmó.

Para los niveles intermedios, Méndez recomendó identificar espacios que puedan brindar protección. Foto: Anadolu via Getty Images

El llamado ‘triángulo de la vida’ hace referencia a posibles espacios que pueden quedar entre elementos de una estructura después de un colapso. No obstante, esta recomendación no debe confundirse con las instrucciones oficiales de protección civil, que suelen priorizar protegerse durante el movimiento y evacuar cuando las condiciones sean seguras.

Una recomendación que depende de las condiciones

Las indicaciones entregadas por Méndez corresponden a su experiencia como rescatista y contemplan distintos escenarios dentro de una edificación. En una emergencia real, las decisiones deben considerar el estado del inmueble y las instrucciones de las autoridades y organismos de emergencia.