Así fue la jugada del Medellín y JuanFer Quintero para firmar: plan desde el Mundial sorprendió a River Plate

Este jueves, 13 de agosto, Juan Fernando Quintero fue presentado como nuevo refuerzo del Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Entre las muchas cosas que dijo, el volante de la Selección Colombia reveló detalles de cómo se cerró el negocio.

Juan Fernando Quintero: presidencia de River Plate hizo pública versión real de su salida

Cabe recordar que, antes del Medellín, Quintero jugaba en River Plate. Sin embargo, el técnico del cuadro millonario, Eduardo Coudet, no lo tuvo en cuenta y JuanFer acabó saliendo de la institución donde es ídolo en Argentina.

Juan Fernando Quintero cuando se desempeñaba en River Plate. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuando Quintero jugó el Mundial 2026, aún pertenecía a River Plate. Sin embargo, todo apunta a que desde la cita orbital se empezó a cocinar la llegada al Medellín, siendo Luis Amaranto Perea una ficha clave en la movida.

Perea se desempeñaba como asistente técnico de la Selección Colombia, pero ahora es el entrenador principal del Medellín. El propio Juan Fernando Quintero revela que la charla con el estratega fue determinante para su llegada al poderoso.

“Amaranto Perea me dijo que si me quería sumar al Medellín”

Ante la prensa, y con directivos del Medellín a su lado, Juan Fernando Quintero dijo: “Yo creo que uno como jugador siempre quiere tener una charla con el entrenador. El entrenador te potencia o te frustra, sean cuales sean sus formas o sus intenciones de juego”

“Creo que desde el principio, Amaranto Perea, cuando firmó por el Medellín, estábamos en la Selección Colombia (Mundial 2026) y lo felicité. Me dijo que si me quería sumar y yo le dije que no tenía ningún problema, siempre y cuando todo se diera y así fue, natural”, añadió.

Por la misma línea, siguió: “Lo conozco hace mucho tiempo, venimos trabajando hace muchos años en la Selección Colombia. Tengo claro su concepto de juego, creo que es un tipo muy preparado, de la casa, y fue la persona por la que me impulsé a tomar la decisión y quise aguantar para que se pudiera dar”.

🔴🔵 Juan Fernando Quintero y la importancia de Luis Amaranto Perea en su regreso al #DIM:



🗣️ “Fue la persona por la que comencé a pensar en esta decisión. Cuando lo nombraron técnico, estábamos con #Colombia, lo felicité. Él me dijo que si me quería sumar” pic.twitter.com/DUHMskWLHM — diegol (@diegoooool__) August 13, 2026

Y cerró con: “La verdad, la veía un poquito lejos al principio. Pero le agradezco al presi, a Raúl, que creo que no lo podemos olvidar, pero que es una persona que, más allá de su situación, quiero y aprecio mucho”.