“¿Van a ayudar o a tomarse la foto?”: el duro reclamo de un rescatista a los ‘influencers’ tras el terremoto en Colombia

Las labores de búsqueda y socorro continúan en las zonas más afectadas por el reciente movimiento telúrico en Colombia. En medio de las operaciones de emergencia, las declaraciones de un voluntario del equipo de rescate han generado conversación en redes sobre la conducta y la ética de las figuras públicas que acuden a los puntos de desastre.

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A través de un video difundido en redes sociales, el rescatista compartió un reporte de la situación en el edificio Los Colores —ubicado en la calle 29 con carrera Quinta— y cuestionó el comportamiento de algunos generadores de contenido que han hecho presencia en el lugar.

En la pieza audiovisual, el socorrista detalló la complejidad de las labores de extracción realizadas durante la jornada, en la que se recuperaron los cuerpos de tres personas adultas y se reportó la atención previa a sobrevivientes, entre ellos un menor de edad. En su relato, expuso la vulnerabilidad de las familias afectadas y denunció actos de oportunismo e inseguridad en los alrededores del sitio.

Asimismo, dirigió un mensaje a los creadores de contenido que acuden al área afectada:

“Pasan influencers conocidos; ustedes tienen miles de likes, hacen un video, se van y dicen que han estado trabajando rescatando a las víctimas (…). Ahora estamos rescatando vidas”, manifestó el voluntario.

El rescatista planteó una pregunta que rápidamente llamó la atención: “¿Van a ayudar o a tomarse la foto?”.

Con esta frase, cuestionó que la presencia de algunos influencers pueda terminar centrada en registrar su paso por las zonas afectadas, cuando los equipos de emergencia tienen como prioridad encontrar sobrevivientes y atender a quienes necesitan ayuda.

Según sus palabras, la capacidad de convocatoria de los creadores de contenido puede transformarse en una herramienta logística de apoyo para la difusión de información verídica, la consecución de donaciones e insumos de primera necesidad y el respaldo a los organismos de socorro que operan en primera línea.

El pronunciamiento generó diversas reacciones entre los usuarios de internet, quienes coincidieron mayoritariamente en la importancia de priorizar la atención humanitaria y el respeto al luto de las familias por encima de la producción de material mediático o la búsqueda de figuración en redes sociales.

La situación en las regiones impactadas por el sismo demanda el despliegue continuo de los organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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De acuerdo con el balance oficial más reciente entregado por las autoridades, el evento telúrico deja un saldo de 273 personas fallecidas, 3.824 heridos y varios centenares de ciudadanos reportados como desaparecidos, además de severos daños infraestructurales en viviendas y edificaciones.

Las labores de rescate se mantienen en los puntos críticos identificados por las autoridades, mientras se reitera el llamado a la ciudadanía a dirigir las ayudas mediante los canales e instituciones oficiales habilitadas para la atención de la contingencia.