“Necesito un favor urgente”: Rossy Lemos, de ‘Noticias RCN’, pide ayuda para que insumos puedan llegar al Chocó

Uno de los rostros de la televisión colombiana que más se ha dado a conocer debido al terremoto de 7,4 en Colombia ha sido el de la presentadora de Noticias RCN Rossy Lemos. Desde que ocurrió la tragedia el pasado lunes 10 de agosto, la periodista mostró en sus redes sociales que su casa en Quibdó, Chocó, quedó prácticamente en ruinas, luego del desastre natural.

Rossy Lemos expuso devastadoras imágenes de la realidad en el Chocó tras el terremoto: escombros, tristeza y pérdidas

Al ver la gravedad del asunto, Rossy viajó a las zonas afectadas por el terremoto. Primero llegó a Cali, capital del Valle, que ella misma llama su “casa adoptiva”; luego llegó a Quibdó y ahora se encuentra en San José del Palmar, el cual fue el epicentro de la tragedia.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, Rossy ha estado activa mostrando la realidad y la gravedad de lo que sucedió, de cómo quedaron los municipios y también aclarando cómo se puede ayudar y qué se necesita.

En horas de la tarde de este jueves 13 de agosto, la presentadora publicó unos videos en los que afirmó que han repartido entre las familias varias de las ayudas que han llegado y que compartirá casos de quienes necesitan ayuda.

“Ya comenzamos a entregar las ayudas. Yo estaba ahorita en eso, entregando las ayudas. Afortunadamente, ya estamos entregándolas a cada familia que vamos viendo […] Yo prometí poner aquí algunos de los afectados que están aquí en el albergue, y ya los voy a poner para que ustedes me vayan diciendo a quién específicamente quieren ayudar o si quieren ayudar a varios. El punto es para que ustedes vean algunas de las personas que están acá”, mencionó.

Rossy Lemos, presentadora, hizo petición urgente para que los insumos puedan llegar. Foto: Instagram: @rossylemos

Rossy Lemos hizo petición urgente para que las ayudas puedan llegar al Chocó

En el mismo clip también hizo un llamado urgente para que siete toneladas de alimentos que se alistan en Bogotá con destino al Chocó puedan llegar a su destino.

“Necesito un favor urgente, aquellos que tengan la posibilidad de transportar siete toneladas de alimentos que se están reuniendo en Bogotá. Si alguien tiene información de cómo podemos traer de Bogotá siete toneladas de alimento, por favor, escríbame en el número que puse anteriormente para poder coordinar eso que llegue acá”, manifestó.

Por otro lado, se mostró muy agradecida por toda la colaboración del pueblo colombiano, pero dio una pequeña lista de los elementos que, además de los que se han estado enviando, ahora se necesitan.

Rossy Lemos aclaró nuevos insumos que se necesitan en el Chocó. Foto: Instagram: @rossylemos

“Gracias infinitas por todas las ayudas que han llegado; ya entregamos muchas en este albergue, pero estamos necesitando: ventiladores, extensiones de energía, linternas, termos para agua caliente, cocina eléctrica pequeña de una hornilla”, solicitó.

Rossy Lemos, de RCN, rompió en llanto durante una emisión en vivo del noticiero tras hablar del Chocó: “Estar aquí reportándoles es muy duro”

Como respuesta a esto, varias personas le comentaron en la historia que se pronunciara nuevamente para indicar a dónde debían hacer llegar esas ayudas. Sin embargo, vale la pena recordar que, cuando la presentadora graba sus historias, hace especial énfasis en que, por el momento, se encuentra en el albergue de San José del Palmar.