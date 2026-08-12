Rossy Lemos, de RCN, rompió en llanto durante una emisión en vivo del noticiero tras hablar del Chocó: “Estar aquí reportándoles es muy duro”

Luego del terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto con una magnitud de 7,4, el más fuerte registrado en las últimas décadas, varias personalidades de la televisión nacional se pronunciaron para solidarizarse, mientras que otras contaron que también resultaron afectadas por el fuerte movimiento.

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Una de las afectadas fue la presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos. El mismo día que sucedió la tragedia, la periodista publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que mostró cómo quedó su casa de Quibdó, Chocó.

“Qué duro ver las consecuencias de un temblor así. Los míos están bien, pero hoy pienso especialmente en quienes resultaron afectados. Que Dios proteja a cada familia”, escribió la presentadora en la publicación.

Después de esto, Rossy tomó la decisión de viajar hasta las zonas afectadas para dar visibilidad y, sobre todo, acompañar y ayudar a las víctimas de esta tragedia.

Una vez llegó a Cali, transmitió en vivo para el noticiero, al igual que otros de sus compañeros que estaban en distintos puntos de la emergencia. Durante el reporte, habló entre lágrimas y con la voz entrecortada sobre lo que estaba sucediendo y dejó ver cuánto la afectaba la situación..

En un principio, Rossy mostró que se encontraba en la ciudad del Valle, la cual también considera su hogar.

“Yo estoy aquí en Cali en este momento, que yo siempre he dicho, Cali es mi ciudad adoptiva. Llevo en el corazón a Cali como siempre, y estar aquí reportándoles de verdad es muy fuerte. Sin embargo, tengo que ser también y decir también que mi corazón, mi alma está con mis paisanos en el Chocó”, dijo inicialmente.

Además, se refirió a la compleja situación que enfrentaban las zonas afectadas.

“Allá la situación, como todos se habrán dado cuenta, ha sido muy compleja. En las últimas horas hay ayudas que no han podido llegar hacia las zonas cercanas a los municipios. San José del Palmar, por ejemplo, que fue el epicentro”, dijo la presentadora, que en este momento ya se encuentra en San José del Palmar, Chocó.

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Por último, ya con las lágrimas corriendo por su rostro, se refirió a su colega que se encontraba en el Chocó y le manifestó que hubiera querido estar ahí junto a él: “Nuestro compañero, Juan Fernando Tavares, pudo desplazarse de Medellín hacia allá; Juan también, como quisiera estar allá con usted en Quibdó”, concluyó.