Estragos del terremoto para el FPC: confirman el club que se quedó sin estadio por un mes

No hay un solo sector de Colombia que no se haya visto golpeado por el terremoto que se vivió en el país durante el pasado lunes, 10 de agosto.

El fútbol también ha tenido que sortear complicaciones y las ciudades más golpeadas como es el caso de Manizales, han tomado decisiones en busca de ser solidarios con los afectados en esta, como en todas las regiones.

Varias zonas en Manizales quedaron así luego del terremoto sufrido en Colombia. Foto: AFP

Manizales sin fútbol por un mes

Al ser la ciudad del Once Caldas una que sufrió afectaciones graves tras el sismo, estos decidieron que no era momento de jugar al fútbol. De acuerdo a lo informado por Diego Fernando Espinosa Benjumea, secretario del deporte de Manizales, durante todo el mes de agosto se para la actividad en el estadio Palogrande.

En una entrevista reciente con El Morningol de Caracol Radio el funcionario de la ciudad dio a conocer la determinación tomada por el alcalde Jorge Eduardo Rojas y el presidente Abelardo De La Espriella.

“Lo que si se acordó ayer en el PMU con el presidente de la República y el alcalde de la ciudad es que infortunadamente en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional en nuestra ciudad”, dio a conocer el entrevistado.

Si bien la estructura del recinto deportivo que alberga los partidos del Once no se vio afectada, no hay suficientes manos para atender las complicaciones derivadas del terremoto y un partido de fútbol.

“No es por el estadio, es porque todas las unidades de gestión del riesgo están enfocadas en apoyar a la ciudad, Policía también, tenemos limitaciones y no tendríamos como ofrecer un buen servicio para personas y jugadores”, sobre darle prioridad al desastre natural.

Así quedó el estadio Palogrande

Las múltiples imágenes que se difundieron en redes sociales dieron cuenta de cómo Manizales fue una de las ciudades donde el sismo más duro pegó. Estructuras completas se vinieron al piso y quedaron en ruinas.

El secretario del Deporte de Manizales en la entrevista mencionada hizo un balance de las afectaciones que tuvo el estadio de la ciudad. Reveló que algunos servicios presentan averías, pero que en general el Palogrande podrá usarse próximamente.

Toma del estadio Palogrande de Manizales donde no habrá fútbol en el mes de agosto por el terremoto. Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

“Ya empezamos a revisar la infraestructura del Palogrande, hemos identificado que teníamos un sistema de luces y pantalla nuevo y no están funcionando bien”, dijo de uno de los primeros problemas identificados.

“Están presentando falencias, también un fenómeno con el movimiento los filtros de la grama en el interior y el riego de agua se destruyó”, de un servicio que tuvo pérdida total.

“A través de la secretaria de Infraestructura se está evaluando el tema estructural porque hemos visto grietas en camerinos y algunas cosas que son de cuidado. Pero en términos generales el estadio está en perfectas condiciones”, cerró sobre el análisis preliminar que se desarrolló.

Once Caldas se opone a jugar

Aunque para muchos que vuelva el fútbol está bien, para los protagonistas directos esto no es concebible. Uno que en las últimas horas se opuso de manera rotunda fue el técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera.

En una entrevista con Win Sports, el DT, llorando, se mostró devastado por ver a Manizales en ruinas: “Yo no quiero, hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy”.

Once Caldas en cabeza de su DT Hernán Darío Herrera se muestran en desacuerdo con el regreson del FPC Foto: Captura a transmisión de Win Sports

“Viendo tanta gente sufrir en Manizales, en Cali —que yo viví en Cali—, en Chocó, en Pereira, que la rivalidad que hay entre Manizales y Pereira no la quiero ver. Yo creo que ahora tenemos que estar todos”, recalcó sobre su idea.

Fue tan radical que puso a disposición su cargo en caso de que sea obligado a tener que dirigir cualquier partido en los próximos días: “No me ponga, que no voy, no dirijo. Si me tengo que ir del Once Caldas, me voy”.