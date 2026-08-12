Más de 20.000 carros Tesla en la mira: el inesperado problema que obliga a una revisión masiva

Durante los últimos años, la marca de carros estadounidense Tesla ha sido una de las empresas que ha comenzado a destacar bastante en el sector automotor, esto de la mano de sus modelos vinculados con el desarrollo de energías sostenibles.

Investigan más de 1 millón de vehículos Tesla: estas son las posibles fallas mecánicas que examinarán

Sin embargo, la organización del empresario Elon Musk está de nuevo marcada por una nueva problemática. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras (NHTSA), la compañía está llamada a revisar más de 20.000 vehículos Tesla en Estados Unidos.

Según lo compartido por la NHTSA, por motivos de seguridad se debe conocer el estado actual de los modelos Tesla 3 (años 2017-2023) y Tesla Y (2020-2023) debido a que sus faros de luz de cruce podrían ser extremadamente brillantes.

Esa inmensa cantidad de iluminación tiene probabilidad de reducir la visibilidad de los conductores que manejan estas unidades, incrementando así las probabilidades de un accidente.

Tesla 3 y Tesla Y de diferentes años de fabricación fueron incluidos en la campaña de revisión. Foto: Getty Images

Este asunto viene desde hace bastante tiempo, ya que Tesla había defendido que esta desviación respecto a la normativa tenía una importancia mínima desde el punto de vista de la seguridad, en donde trató de evitar una campaña de reparación.

No obstante, la NHTSA rechazó esta posición en julio de 2026, ya que consideraban que el exceso de luz podría generar deslumbramiento, sobre todo cuando existen condiciones adversas como lluvia, nieve o niebla.

Tesla en ese momento indicó que no tenía constancia de accidentes, lesiones o reclamaciones que estén vinculadas al problema, por lo que la administración indica que lo mencionado por la NHTSA no es motivo suficiente para desestimar el cambio.

Para responder a esto, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras compartió un comunicado mencionando su punto.

“Para determinar la insignificancia de un incumplimiento, la NHTSA se centra en el riesgo para la seguridad de las personas que experimentan el tipo de evento contra el cual una retirada del producto protegería. En general, la NHTSA no considera la ausencia de quejas o lesiones al determinar si un incumplimiento es intrascendente para la seguridad”, informa.

La NHTSA indicó que el exceso de iluminación podría afectar la visibilidad de otros conductores. Foto: AFP

Es ante esta situación que los propietarios de estos vehículos que vayan a ser afectados por lo ocurrido serán llamados a revisión por medio de una notificación en su correo; por el momento, las revisiones solamente se van a presentar en coches que se encuentran en el mercado estadounidense.

No obstante, estos hechos no significan que todos los modelos 3 e Y fabricados durante esos periodos se encuentren afectados. Tesla ha delimitado los vehículos implicados revisando sus registros de producción y mantenimiento.

La campaña solamente se está enfocando en vehículos que pudieron salir de fábrica o recibir posteriormente unos conjuntos ópticos cuyo proveedor los haya fabricado a partir del 2 de junio de 2023.