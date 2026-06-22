En piloto automático: Tesla se estrella contra una vivienda y deja una mujer muerta en Texas

Un hecho insólito ocurrió el pasado viernes por la noche en Texas, cuando un vehículo Tesla que iba en modo de conducción asistida se estrelló contra una vivienda en la ciudad de Katy.

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Como consecuencia del accidente, una mujer de la tercera edad que se encontraba dentro de la casa perdió la vida, según informaron las autoridades locales.

El conductor del automóvil, identificado como Michael Butler, se desplazaba en un Tesla Model 3 alrededor de las 8:00 p. m. (hora local) y tenía activado el sistema de “asistencia de conducción automatizada”, de acuerdo con un comunicado emitido el sábado por la oficina del sheriff del condado de Harris.

El siniestro ocurrió en Katy, una localidad ubicada a unos 48 kilómetros al oeste de Houston. Según las autoridades, Butler “no logró mantenerse en un solo carril, se salió de la vía y chocó contra la residencia”.

Tesla ofrece sistemas avanzados de asistencia a la conducción en varios de sus vehículos. Foto: Getty Images

Tesla cuenta con el sistema Autopilot, una tecnología de asistencia avanzada que utiliza cámaras, sensores y procesamiento mediante inteligencia artificial para ayudar en tareas de conducción. Aunque puede ejecutar diversas maniobras de manera automática, la compañía insiste en que el conductor debe permanecer atento y preparado para intervenir en cualquier momento.

La empresa ofrece tres niveles de asistencia. El primero es el Piloto Automático, que incluye control de crucero adaptado al tráfico y asistencia para mantenerse dentro del carril. El segundo, denominado Piloto Automático Mejorado, agrega funciones como cambio automático de carril y navegación asistida en autopistas.

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Por último, la Capacidad de Conducción Autónoma Total incorpora todas las herramientas anteriores y añade funciones como el reconocimiento de semáforos y señales de pare, permitiendo que el vehículo reduzca la velocidad e incluso se detenga automáticamente.

Sin embargo, este sistema continúa siendo supervisado por el conductor y algunas de sus funciones permanecen en fase beta.

De acuerdo con la oficina del sheriff, el Tesla “irrumpió en la vivienda de ladrillo a gran velocidad” y atropelló a Martha Ávila, quien se encontraba dentro de la residencia en el momento del impacto.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del accidente y la magnitud del choque, en los que se observa al vehículo atravesar la estructura de la vivienda antes de detenerse.

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“Todavía estamos analizando qué provocó que el coche perdiera el control justo antes del accidente”, declaró el sargento Alex Turman, de la oficina del sheriff del condado de Harris, a ABC13 Houston.

Ávila fue trasladada en helicóptero a un centro médico, donde posteriormente fue declarada muerta. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro para determinar qué papel pudo haber tenido el sistema de asistencia a la conducción en el accidente.