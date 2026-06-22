Vicepresidenta para Latinoamérica del Banco Mundial felicita a Abelardo De La Espriella por su triunfo en segunda vuelta

Varios líderes latinoamericanos han felicitado al candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria en la segunda vuelta electoral de las presidenciales, en las que se habría hecho con el 49,6% de los votos, según los resultados preliminares.

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Una de las voces más destacadas que hizo eco de la felicitación al presidente electo de los colombianos es la de Susana Cordeiro Guerra, Vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial quien envió un mensaje vía X.“Mis sinceras felicitaciones al Presidente electo de Colombia, @ABDELAESPRIELLA .Desde el @BancoMundialLAC esperamos trabajar junto a su gobierno para acelerar el crecimiento económico, promover la inversión privada, generar empleo y ampliar las oportunidades para todos los colombianos”, expresó la funcionaria del banco.“Confiamos en construir una sólida alianza que contribuya a la modernización del estado para fortalecer los servicios públicos y cerrar las brechas regionales”, concluyó Cordeiro.

El presidente electo de Colombia celebró el domingo el inicio de una “nueva era” en el país tras derrotar en el balotaje más ajustado de la historia al candidato de la izquierda, que gobernaba por primera vez.

El abogado, de 47 años y sin experiencia política, venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en la última década.