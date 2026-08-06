Incertidumbre en el FPC: MinDeporte se pronunció y tradicional club no podría seguir jugando en la Liga Betplay

Importante equipo del fútbol colombiano recibió la notificación oficial del Ministerio del Deporte y tendría que paralizar de forma inmediata sus actividades en la Liga Betplay. Debido a varias crisis, permisos, plazos y acuerdos, Deportivo Pereira parece que no puede más y saldría de competencia.

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Todo gira en torno a la notificación del Ministerio del Deporte y a la Resolución 000740, mediante la cual se le retira el reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira, por lo que no podría continuar operando en el fútbol colombiano. La comunicación de la entidad fue revelada por el periodista Javier Hernández Bonnet en Blu Radio.

En la resolución del Ministerio del Deporte se establece la sanción contra el Deportivo Pereira. En la antesala de la cuarta fecha de la Liga BetPlay, el club enfrenta el riesgo de dejar de operar, lo que generaría un problema para la Dimayor y el desarrollo del campeonato. El próximo partido del equipo matecaña está programado para el lunes 10 de agosto, en Barranquilla, frente al Junior.

La resolución del Ministerio del Deporte se conoce luego de varios acuerdos relacionados con el proceso de insolvencia financiera del Deportivo Pereira. Ante el incumplimiento de esos compromisos y la falta de avances para superar la bancarrota, la entidad emitió la medida en medio de la competencia de la Liga y la Copa BetPlay.

Deportivo Pereira no pasa un buen momento en el fútbol colombiano. Foto: Juan Sebastian Henao / Colprensa

Pese a la notificación, el Deportivo Pereira dispone de algunos días para presentar un recurso de apelación ante el Ministerio del Deporte y responder por su situación actual.

Cabe recordar que el equipo es presidido por Álvaro López, quien deberá responder por la situación que atraviesa el club e intentar preservar el reconocimiento deportivo para que pueda continuar en competencia.

Deportivo Pereira corre riesgos en el FPC

Ante la situación del Deportivo Pereira, la medida permanecerá vigente hasta que el club demuestre ante el Ministerio del Deporte que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y en los pagos a sus acreedores, de conformidad con la Ley 1445 de 2011.

Con los diez días de plazo establecidos, el Pereira deberá adoptar medidas financieras o alcanzar acuerdos que le permitan superar esta situación y recuperar el reconocimiento deportivo. El club también está a la espera de que el estadio Hernán Ramírez Villegas le sea entregado, tras una serie de remodelaciones y luego de haber sido una de las sedes de unas festividades en el Eje Cafetero.