Ministra del Deporte del Gobierno Petro se despide de su cartera destacando la preparación de Colombia rumbo a Los Ángeles 2028

A pocas horas de dejar el Ministerio del Deporte, la ministra saliente del Gobierno Petro, Patricia Duque, hizo un balance de su gestión. Aseguró que durante los 16 meses al frente de la cartera se fortaleció la preparación del deporte colombiano con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Gobierno aceptó la salida de Patricia Duque del Ministerio del Deporte; este fue su mensaje de despedida

Patricia Duque, ministra del Deporte, indicó que durante su gestión se fortaleció la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos 2028. Foto: COLPRENSA

La funcionaria destacó que, con el respaldo del Gobierno nacional y el trabajo conjunto con el Comité Olímpico Colombiano, las federaciones deportivas y los institutos departamentales, el país pudo participar en competencias internacionales clave dentro del ciclo olímpico.

“Colombia tuvo la oportunidad de participar en grandes eventos que nos llevarán a Los Ángeles 2028, con grandes resultados”, afirmó.

Patricia Duque se despidió del Ministerio del Deporte. Foto: Guillermo Torres / Semana

En su mensaje de despedida también puso como ejemplo el desempeño de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos que se disputan en Santo Domingo, donde Colombia ocupa el segundo lugar del medallero, un resultado que calificó como motivo de orgullo.

“Nuestros deportistas y atletas se siguen preparando y trabajamos para dejar garantizada esa preparación, darle continuidad al proceso y que Colombia siga siendo representada como lo merece en Los Ángeles 2028”, señaló.

La ministra Patricia Duque aseguró que el trabajo realizado durante su administración permitió sentar las bases para la próxima cita olímpica. Foto: Cortesía: Contraloría de Bogotá

La ministra aseguró que el trabajo realizado durante su administración permitió sentar las bases para que el próximo Gobierno mantenga el acompañamiento a los atletas en el camino hacia la próxima cita olímpica, uno de los principales retos del deporte colombiano en el actual ciclo internacional.