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El expresidente Álvaro Uribe ya llegó a Cali, donde será la posesión de Abelardo De La Espriella

La ciudad tiene fuertes medidas de seguridad. El exmandatario envió un mensaje en el que pidió que en estos años primen la tranquilidad y la felicidad para los colombianos.

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Redacción Semana
7 de agosto de 2026 a las 9:29 a. m.
El exmandatario envió este viernes un mensaje al presidente electo por sus redes sociales.
El exmandatario envió este viernes un mensaje al presidente electo por sus redes sociales. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El expresidente Álvaro Uribe llegó a Cali, la ciudad donde se desarrollará la posesión de Abelardo De La Espriella.

El exmandatario publicó en sus redes sociales un video en el que envió un mensaje al presidente electo.

🔴 EN VIVO: las horas previas a la posesión de Abelardo De La Espriella
🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO

“Pido a Dios que en estos años que comienzan con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos. Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos y deseamos que el ejercicio de oposición sea con argumentos. Que la violencia esté ausente”, dijo.

Cali amanece este viernes con la presencia de altos dignatarios del mundo que asistirán a la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. La ciudad es custodiada por un fuerte esquema de seguridad.

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