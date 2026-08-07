El expresidente Álvaro Uribe ya llegó a Cali, donde será la posesión de Abelardo De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe llegó a Cali, la ciudad donde se desarrollará la posesión de Abelardo De La Espriella.

El exmandatario publicó en sus redes sociales un video en el que envió un mensaje al presidente electo.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO

“Pido a Dios que en estos años que comienzan con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos. Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos y deseamos que el ejercicio de oposición sea con argumentos. Que la violencia esté ausente”, dijo.

Pido a Dios que en el Gobierno que empieza del Dr Abelardo de la Espriella primen la felicidad y la tranquilidad para todos los colombianos .. pic.twitter.com/atQAEG2Ilj — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 7, 2026

Cali amanece este viernes con la presencia de altos dignatarios del mundo que asistirán a la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. La ciudad es custodiada por un fuerte esquema de seguridad.