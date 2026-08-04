La Unidad Nacional de Protección “está desesperada” pidiendo 200.000 millones al Ministerio de Hacienda, a menos de tres días de finalizar el Gobierno Petro

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció, con pruebas en mano, que la Unidad Nacional de Protección, encargada de la seguridad de personalidades y funcionarios públicos del país, pretende dejar amarrados a decenas de escoltas a menos de tres días de finalizado el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“La UNP de Petro está desesperada pidiéndole $200.000.000.000 al Ministerio de Hacienda para dejar amarrados cientos de funcionarios y escoltas en provisionalidad. Los sindicatos de la entidad denuncian que son exmiembros del M-19 y exguerrilleros. Esto es muy grave”, precisó el joven político.

Gustavo Petro y la Unidad Nacional de Protección. Foto: Semana- Colprensa/ El País

La carta que confirma la denuncia está fechada el 23 de julio de 2026, la redactó Juan Camilo Chavarro Marín, subdirector general de asuntos institucionales de la UNP, y fue enviada a Martha Hernández, directora general de Presupuesto Público Nacional.

En la misiva, Chavarro Marín habla de una solicitud formal que radicó ante el Ministerio de Hacienda el 4 de julio pasado.

“Si bien en la comunicación de referencia se sustentó la necesidad global de $1.134.075.639.310, los cuales continúan siendo el requerimiento real y de carácter urgente para el cierre exitoso de la presente vigencia fiscal, somos conscientes de las restricciones fiscales actuales”, se lee.

El congresista por el Centro Democrático, Daniel Briceño. Foto: Paula López

Por lo tanto, el funcionario dijo que “se solicita priorizar una adición presupuestal inmediata por valor de 200.000 millones de pesos”.

Según Chavarro, $39.980.435.895 estarán destinados al gasto de personal “con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de nómina de la planta de personal, personal de protección directo, contribuciones inherentes a la nómina y prestaciones sociales de la vigencia”.

Otros $160.019.564.105 estarán destinados al rubro de adquisición de bienes y servicios “requeridos con estricta urgencia para soportar la operación logística, esquemas de protección, arrendamiento de vehículos blindados y demás contratos de soporte misional que garantizan la seguridad de los protegidos”.

En la misiva se advirtió que “la no asignación oportuna de estos recursos compromete de forma directa la continuidad del servicio público esencial de protección a pobladores vulnerables y líderes sociales en el territorio nacional”.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El oficio —añadió Juan Camilo Chavarro— lo acompañó con la justificación técnica y económica que, según él, soporta la proyección financiera.

Se desconoce por qué la Unidad Nacional de Protección habla de “alcance y priorización urgente de recursos de la adición presupuestal para la vigencia 2026″, como se lee en la carta, si al gobierno de Gustavo Petro le quedan pocos días en el poder.