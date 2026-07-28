Augusto Rodríguez, director de la UNP, desmiente la versión de Polo Polo sobre el retiro de su esquema de protección: “Está ofuscado”

La controversia por el retiro del esquema de protección de Miguel Polo Polo sumó uno nuevo. Después de conocerse que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le solicitó devolver las medidas de seguridad que lo acompañaban, este lunes 27 de julio, el excongresista publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que aceptó la decisión, aunque lanzó una dura advertencia dirigida al Gobierno nacional.

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“Como ciudadano respetuoso de la ley, haré entrega del esquema de protección que me fue asignado por la UNP”, escribió al comienzo de su pronunciamiento, dejando claro que cumplirá con el requerimiento de la entidad.

No obstante, el punto más fuerte del mensaje llegó inmediatamente después. “Si algo llega a ocurrir contra mi vida o mi integridad, los responsables políticos serán Gustavo Petro y el director de la UNP, Augusto Rodríguez”, manifestó, una afirmación con la que responsabilizó públicamente al presidente y al director de la Unidad Nacional de Protección por cualquier hecho que pudiera afectar su seguridad.

En el mismo pronunciamiento, Polo Polo rechazó que la protección que recibía estuviera ligada únicamente a su condición de congresista. Según explicó, el esquema le había sido asignado antes de llegar al Capitolio debido a las amenazas que, asegura, venía enfrentando desde tiempo atrás.

“Mi esquema no nació por ser congresista; fue asignado desde antes por las amenazas que enfrentaba”, escribió. Además, sostuvo que durante su labor como opositor las autoridades elevaron la valoración del riesgo “hasta catalogarlo como riesgo extraordinario”, razón por la que considera injustificada la decisión de retirarle las medidas de protección.

Frente a las afirmaciones del exrepresentante, SEMANA consultó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien explicó que el retiro del esquema responde al procedimiento establecido por la ley para quienes dejan de ejercer como parlamentarios.

Según Rodríguez, Polo Polo perdió la condición por la cual estaba protegido, pues el esquema le había sido asignado en su calidad de representante a la Cámara. “Todas las personas que dejan de ser parlamentarias tienen que devolver las medidas de protección. Hay unas resoluciones que establecen el retiro y ahora tenemos que proteger a los nuevos parlamentarios”, sostuvo a SEMANA.

El funcionario precisó que eso no significa que el excongresista haya perdido la posibilidad de acceder nuevamente a un esquema de seguridad. Explicó que ahora puede solicitar medidas de protección en una nueva condición, la de dirigente o activista político, para que la UNP adelante un nuevo estudio técnico de riesgo.

“Él tiene que solicitarlo porque existe un principio que se llama el consentimiento. Nadie está obligado por la ley a que lo suban a un carro blindado o a recibir un esquema de protección sin su consentimiento. Debe presentar la solicitud y, con base en ella, la UNP realizará una nueva evaluación del nivel de riesgo”, explicó Rodríguez a SEMANA.

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El director de la entidad también aseguró que Polo Polo fue notificado de la decisión administrativa hace un tiempo y que tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición, el cual, según dijo, no interpuso dentro de los términos legales. Posteriormente, Miguel acudió a una acción de tutela que dio lugar a una medida provisional para mantener el esquema mientras el caso era estudiado por la justicia.

De acuerdo con Rodríguez, el proceso fue tramitado ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, despacho que inicialmente ordenó mantener temporalmente las medidas de protección mientras resolvía de fondo la tutela.

Sin embargo, tras analizar la documentación aportada por la UNP, el pasado 21 de julio declaró improcedente la acción de tutela, levantó las medidas provisionales y dejó en firme la decisión de desmontar el esquema de protección.

“Él está ofuscado y está desconociendo los fallos de la justicia. Inició un proceso jurídico, no aprovechó el recurso de reposición y, sencillamente, el fallo demuestra que nosotros estamos actuando conforme a la norma”, afirmó el director de la UNP.

Rodríguez insistió en que la decisión no le impide a Polo Polo volver a solicitar protección. “Tiene derecho a pedir un nuevo esquema, pero tiene que hacerlo él. Yo no puedo hacerlo de oficio porque estaríamos violando el principio del consentimiento, según el cual solo la persona que solicita o acepta las medidas puede acceder a ellas”, concluyó.