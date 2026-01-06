Viceministro Gabriel Rondón pide investigar a Miguel Polo Polo, Lina Garrido y Abelardo de la Espriella: los acusa de “pedir que se invada Colombia”

Desde el Ministerio del Interior se pidió investigar las declaraciones de los congresistas Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y la representante Lina María Garrido, luego de que —según la cartera— sus comentarios puedan constituir delitos como el menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra.
La solicitud fue anunciada por el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, quien dijo que ya ofició a las autoridades competentes para que analicen los hechos.
El viceministro del Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, pidió que se investigue a Miguel Polo Polo, Lina Garrido y Abelardo de la Espriella por comentarios que podrían constituir delitos contra la integridad nacional. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/8XzdUmqyUy— Revista Semana (@RevistaSemana) January 7, 2026
Rondón afirmó, en su calidad de servidor público, que ha remitido el caso “en el marco de lo dispuesto en los códigos general disciplinario y de procedimiento penal” y pidió a las instituciones que verifiquen si las declaraciones “se constituyen en delitos, especialmente en el menoscabo a la integridad nacional, instigación a la guerra”.
Añadió: “No podemos seguir dividiendo al país y mucho menos pedirle a un foráneo que se lleve al presidente o que invada Colombia. Así no se construye la democracia, así no construimos paz.”
El viceministro Rondón aseguró que ya ha oficiado a las autoridades competentes para que analicen las declaraciones y determine si constituyen los delitos mencionados.