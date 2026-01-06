Viceministro Gabriel Rondón pide investigar a Miguel Polo Polo, Lina Garrido y Abelardo de la Espriella: los acusa de “pedir que se invada Colombia”

Desde el Ministerio del Interior se pidió investigar las declaraciones de los congresistas Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y la representante Lina María Garrido, luego de que —según la cartera— sus comentarios puedan constituir delitos como el menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra.

La solicitud fue anunciada por el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, quien dijo que ya ofició a las autoridades competentes para que analicen los hechos.

Rondón afirmó, en su calidad de servidor público, que ha remitido el caso “en el marco de lo dispuesto en los códigos general disciplinario y de procedimiento penal” y pidió a las instituciones que verifiquen si las declaraciones “se constituyen en delitos, especialmente en el menoscabo a la integridad nacional, instigación a la guerra”.

Añadió: “No podemos seguir dividiendo al país y mucho menos pedirle a un foráneo que se lleve al presidente o que invada Colombia. Así no se construye la democracia, así no construimos paz.”

El viceministro Rondón aseguró que ya ha oficiado a las autoridades competentes para que analicen las declaraciones y determine si constituyen los delitos mencionados.