El expresidente Álvaro Uribe aseguró que su partido ve en los subsidios una cuestión determinante de la agenda de país. El exmandatario hizo referencia a los apoyos económicos que reciben las madres cabeza de familia y los adultos mayores.

“Para nosotros en el Centro Democrático, el subsidio al adulto mayor y el apoyo a la mujer cabeza de familia son aspectos esenciales. El doctor Abelardo tiene todo el compromiso. Miente la campaña de Cepeda al decir que Abelardo los acabará“, expresó el exjefe de Estado.

Con Cepeda, con o sin Constituyente, Colombia avanzaría hacia la pobreza general”: Álvaro Uribe

Uribe ha mandado varios mensajes durante este fin de semana previo a la fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que su partido respalda al candidato Abelardo de la Espriella.

El expresidente advirtió que los líderes de las zonas rurales que respaldan De la Espriella fueron amenazados y señaló al candidato Iván Cepeda de ser un riesgo para llevar a Colombia a la pobreza.