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Abelardo De La Espriella tendría su propio partido político. Así sería la votación en el CNE

El CNE votará este 3 de agosto la ponencia que otorgaría personería jurídica a Defensores de la Patria.

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Redacción Confidenciales
1 de agosto de 2026 a las 1:44 a. m.
Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia.
Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: Cristian Bayona

El próximo lunes 3 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, podría tener ya su propio partido, Defensores de la Patria. El Consejo Nacional Electoral (CNE) programó para ese día la votación de la ponencia del magistrado Alfonso Campo, que le da vía libre a dicha colectividad política.

Director de la Policía, general William Rincón, posando con la pancarta de Defensores de la Patria.
La pancarta de Defensores de la Patria con la que posó el director de la Policía, general William Rincón

De ser así, De La Espriella se posesionaría el 7 de agosto para iniciar su gobierno con su propio partido. De nueve magistrados, seis votarán a favor de la ponencia: Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez, Álvaro Echeverry, Cristian Quiroz y Alfonso Campo. Fabiola Márquez y Alba Velásquez votarán negativo y Altus Baquero está de vacaciones.