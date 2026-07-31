Bayern Múnich de Luis Díaz tendría un nuevo plan con Harry Kane: suena delantero de 75 millones de euros

Todo apunta a que Bayern Múnich, donde juega el colombiano Luis Díaz, y Harry Kane, avanzan en las negociaciones para la extensión del contrato. El inglés tiene vínculo con la escuadra alemana hasta junio de 2027.

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Sin embargo, Bayern Múnich también tendría en sus planes un nuevo delantero, y darle un nuevo rol a Harry Kane en el terreno de juego. Al menos así lo reporta la prensa cercana al equipo bávaro.

Benjamin Šeško suena en rumores para Bayern Múnich

Quien dio información al respecto fue el periodista Christian Falk en CF Bayern Insider. Admitió que el elenco bávaro sí tendría un interés en Šeško, quien presta sus servicios en el Manchester United de la Premier League, y Transfermarkt le coloca 75 millones de euros en el mercado.

“Existe la idea de darle a Harry Kane un rol más retrasado a medida que envejece en el Bayern de Múnich. El delantero sabe que no se vuelve más rápido con el paso de los años, pero todos pueden ver que ya tiene un papel importante en el FC Bayern gracias a su capacidad de pase y creación de juego. Por lo tanto, ya tiene en mente que podría jugar más atrás y dejar espacio para un delantero centro puro por delante”, reveló el periodista referenciado.

Y añade: “Deben considerar si seguirán necesitando a un jugador como Šeško en el futuro. El esloveno aún figura en la lista y es un jugador muy interesante para el FC Bayern. Quizás, si no logra destacar en la Premier League, podrían retomar esta idea. El plan para el futuro, no obstante, es fichar a otro delantero que pueda ser el sucesor de Harry Kane”.

Benjamin Sesko vistiendo los colores del Manchester United. Foto: CameraSport via Getty Images

Últimas noticias sobre Luis Díaz

En las últimas semanas se volvió viral un rumor que detalla el presunto interés del Al-Hilal saudí en fichar a Luis Díaz. Sin embargo, con el pasar de las horas, salieron versiones a aclarar que se trataría de algo completamente falso, o al menos que no tendría posibilidad.

Luis Díaz se queda en Bayern Múnich, a pesar de los rumores sobre su posible salida. Foto: Getty Images

“Se llama Lucho, es de Barrancas, ¡y no se irá del FC Bayern! Hablé con ambas partes y descubrí que no ha habido ninguna oferta concreta del Al-Hilal”, sentenció Christian Falk.