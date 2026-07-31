Prensa alemana revela la orden que Bayern Múnich le habría dado a Luis Díaz sobre su regreso

Luis Díaz está a pocos días de volver a la acción con el Bayern Múnich. Las versiones sobre su salida al Al-Hilal de Arabia Saudita han quedado completamente descartadas por la dirigencia del club alemán, que lo considera una pieza clave para el proyecto.

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Es por eso que lo esperan para retomar entrenamientos de pretemporada bajo las órdenes de Vincent Kompany. La dirigencia del Bayern permitió que Lucho pasara unos días más en Colombia acompañado por familia y amigos, pero ya llegó el momento de regresar.

Según reportes de la prensa alemana, Luis Díaz estará en la lista de convocados para la gira por Asia que inicia el próximo martes, 4 de agosto, enfrentando al Jeju United de Corea del Sur.

Luego de eso se verán las caras con Aston Villa en Hong Kong, primer amistoso de gran exigencia para el Bayern Múnich. El regreso de Lucho se dará junto al austriaco Konrad Laimer y el croata Josip Stanišić.

Los últimos jugadores en regresar serán Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Ismaila Saibari, nuevo refuerzo de origen marroquí. Jamal Musiala y Alphonso Davies ya están entrenando de manera diferenciada, y su regreso está bajo criterio médico.

Luis Díaz se queda en el Bayern

Ver a Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich será un alivio para los miles de hinchas que estaban preocupados por la oferta de Al-Hilal. Ese rumor trascendió a tal punto que obligó a una respuesta oficial por parte de la dirigencia.

“Seríamos tontos si vendemos a Díaz, ¿no?“, dijo Jan-Christian Dressen, director ejecutivo del club, cuando le preguntaron al respecto. ”Tenemos un equipo tan fantástico, honestamente. ¡Simplemente empecemos la temporada y comencemos a marcar algunos goles!“.

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Aunque Vincent Kompany no ha hablado sobre dicha situación, otro peso pesado del Bayern sí lo hizo. Uli Hoeneß, miembro honorario de la junta directiva, también descartó que vayan a vender al talentoso extremo colombiano.

“Me reí a carcajadas cuando escuché los rumores. Olise tiene tres años más de contrato, así que para mí no es un tema. El emperador de China podría venir por él y aún así no hablaría con él. Lo mismo pasa con Luis Díaz. Tenemos al mejor tridente de ataque en el mundo, no pensaríamos en vender a alguno de ellos”, declaró Hoeneß.

Luis Díaz vuelve a ser titular en un partido decisivo para el Bayern. Foto: Getty Images

Lucho fue titular indiscutible la temporada pasada en el Bayern Múnich y devolvió con creces la inversión que hicieron por sus servicios. El colombiano anotó 26 goles y dio 23 asistencias en un total de 51 partidos jugados.

Su contrato va a hasta mediados de 2029 y no hay indicios de una salida cercana, pues el cuerpo técnico lo tiene en sus planes para la nueva campaña que está por comenzar.