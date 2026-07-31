Colombia superó las cien medallas: así va la tabla de medallería en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia está dejando una gran impresión en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se están llevando a cabo en Santo Domingo (República Dominicana). El jueves superó la barrera de las cien medallas, consolidando así el segundo lugar de la tabla detrás de México.

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El primer oro de la jornada lo obtuvieron Elizabeth Castaño y Lina Hernández en la prueba Madison del ciclismo de pista, tras imponerse con un total de 43 puntos sobre las mexicanas Sofía Arreola y Yareli Acevedo, quienes sumaron 40 unidades.

Casi simultáneamente, pero en Santiago de los Caballeros, se disputaron las finales de BMX, donde Colombia logró el 1-2 con Valentina Muñoz y Sharid Fayad, quienes se encargaron de llevar al país a la cifra de cien medallas.

“Estamos muy felices de que con mi compañera nos podamos llevar el 1-2 a casa. Es un honor lograr la medalla número cien para Colombia y ojalá que esto sirva para seguir motivando más a los demás deportistas”, dijo Fayad.

Colombia también subió a lo más alto del podio en el patinaje, que abrió las pruebas de pista con el doblete de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla, en los 5.000 metros puntos, y sumó dos medallas de plata más, por intermedio de Kollin Castro y John Tascón, en los 200 metros contrarreloj.

Campeones de voleibol masculino

Para cerrar con broche de oro una jornada de ensueño en Santo Domingo, el equipo de voleibol masculino obtuvo el primer lugar, por primera vez en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras un intenso partido ante Puerto Rico.

Colombia ganó los dos primeros sets (25-20 y 25-21) y cayó en los dos siguientes (17-25 y 17-25), para cerrar con un 15-12, tras el punto decisivo logrado por Miguel Amaranto, quien además fue declarado el mejor jugador del torneo y recibió el reconocimiento como el máximo anotador.

Colombia, medalla de oro en voleibol masculino por primera vez en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: COC

Tabla de medallería - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026