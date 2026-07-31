¿Cuánto dinero ganó Santa Fe por clasificar a octavos de Copa Sudamericana? La cifra es alta

Independiente Santa Fe ganó, gustó y goleó en su visita a Caracas FC por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Nahuel Bustos, Ángel Figueroa (autogol) y Franco Fagúndez fueron los autores materiales de la victoria cardenal (0-3; 0-5 en el global).

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Además de la clasificación a octavos de final, también estaba en juego el premio económico que entrega la Conmebol en cada una de las fases.

Santa Fe se devolvió de Venezuela con 500.000 dólares en la bolsa, es decir, unos 1.500 millones de pesos colombianos. Esta cifra se suma a lo que ya había conseguido por mérito deportivo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El presidente Eduardo Méndez ya se está frotando las manos con la venta de boletería para el próximo partido de Sudamericana, pues el cuadro cardenal recibirá a River Plate de Argentina en el Estadio El Campín de Bogotá.

Santa Fe le cumplió a su hinchada

Lo cierto es que Santa Fe era favorito para superar a Caracas y meterse en la siguiente ronda del torneo; sin embargo, nadie esperaba una victoria tan contundente en el marcador global.

Los leones ganaron el partido de ida por 2-0 en territorio colombiano y repitieron la dosis en su visita a Venezuela. La victoria se abrió en el segundo tiempo, cuando Nahuel Bustos marcó el primero y le dio un respiro de tranquilidad al equipo.

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Franco Fagúndez, que también había marcado en la ida, repitió en la lista de goleadores. Hugo Rodallega estuvo muy cerca de marcar, pero se le adelantó el defensor Ángel Figueroa para poner la pelota con destino de red.

El convencimiento es total en el camerino de Santa Fe. “Vamos por lo mismo: queremos seguir avanzando en Copa Sudamericana; el primer objetivo era este”, dijo el técnico Pablo Repetto.

De regreso en Bogotá, la mente estará puesta en el partido de Liga BetPlay contra Once Caldas programado para el próximo domingo a las 8:00 de la noche.

Franco Fagúndez marcó gol en el partido de ida de Santa Fe vs. Caracas. Foto: Cristian Bayona

¿Cuando juega Santa Fe vs. River?

El primer partido de la eliminatoria contra River Plate está programado para la semana del 12 de agosto en El Campín; mientras que el duelo de vuelta será ocho días después en el Monumental de Buenos Aires.

Santa Fe sueña con dar el batacazo y dejar por fuera a uno de los grandes favoritos al título, que no atraviesa un buen momento ante la salida de Juan Fernando Quintero y las dudas que genera el ‘Chacho’ Coudet como DT.

La ilusión de los hinchas cardenales se desbordó luego de la victoria ante Caracas, un rival que venía de sacarle puntos a Racing en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y estuvo cerca de clasificar directo en un mano a mano con Botafogo.